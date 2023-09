Lộ chân dung chồng mới cưới của nữ cơ trưởng Vietnam Airlines, 'phong độ' không kém Trương Thế Vinh

Thông qua đoạn clip lúc làm các nghi thức lễ cưới thì được biết chồng Đông Phương tên Triệu Tất Trung, 30 tuổi, Việt Kiều. Anh và nữ cơ trưởng đã quen biết nhau hơn 11 năm và từ nay họ đã chính thức xây dựng một gia đình hạnh phúc.

"Kính chào quý khách và toàn thể bà con hai họ. Hôm nay là ngày rất đặc biệt của con và Phương. Con cảm ơn bố mẹ đã sinh ra và nuôi dưỡng con suốt 30 năm và đồng hành cùng con trong ngày vui trọng đại hôm nay. Com cảm ơn bố mẹ đã sinh ra Phương, một người con gái tuyệt vời. Hơn 11 năm đi cùng với Phương và hôm nay cô gái ấy đã trở thành vợ của con" - chồng Đông Phương chia sẻ cảm xúc trên sân khấu.

Clip đám cưới của Huỳnh Lý Đông Phương:

