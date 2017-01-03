Lộ chân dung chồng mới cưới của nữ cơ trưởng Vietnam Airlines, 'phong độ' không kém Trương Thế Vinh

Giải trí 03/01/2017 14:33

Chồng mới cưới và Đông Phương quen biết nhau đã hơn 11 năm trước khi về chung một nhà.

Vừa qua, thông tin Huỳnh Lý Đông Phương bất ngờ cưới chồng sau công bố chia tay Trương Thế Vinh được 1 tháng khiến ai cũng ngỡ ngàng. Lễ cưới của cặp đôi được diễn ra vào tối 9/12 tại một nhà hàng sang trọng tại TP HCM.

Vốn kín tiếng với truyền thông nên lễ cưới của nữ cơ trưởng Vietnam Airlines không quá rùm beng. Mọi người chỉ thấy được các hình ảnh trong ngày vui của cô thông qua bạn bè chia sẻ trên Facebook.

Mới đây, loạt ảnh chân dung chú rể và đoạn clip ghi lại khoảnh khắc làm nghi lễ cưới cũng được cộng đồng mạng  lan truyền.

Lộ chân dung chồng mới cưới của nữ cơ trưởng Vietnam Airlines, 'phong độ' không kém Trương Thế Vinh - Ảnh 1
Huỳnh Lý Đông Phương hạnh phúc bên chồng trong ngày cưới.

Lộ chân dung chồng mới cưới của nữ cơ trưởng Vietnam Airlines, 'phong độ' không kém Trương Thế Vinh - Ảnh 2
Hôn lễ của nữ cơ trưởng khá kín tiếng vời truyền thông.

Lộ chân dung chồng mới cưới của nữ cơ trưởng Vietnam Airlines, 'phong độ' không kém Trương Thế Vinh - Ảnh 3
Người bạn đời của Đông Phương khá điển trai và phong độ.

Lộ chân dung chồng mới cưới của nữ cơ trưởng Vietnam Airlines, 'phong độ' không kém Trương Thế Vinh - Ảnh 4
Ảnh cưới của cặp đôi.

Thông qua đoạn clip lúc làm các nghi thức lễ cưới thì được biết chồng Đông Phương tên Triệu Tất Trung, 30 tuổi, Việt Kiều. Anh và nữ cơ trưởng đã quen biết nhau hơn 11 năm và từ nay họ đã chính thức xây dựng một gia đình hạnh phúc.

"Kính chào quý khách và toàn thể bà con hai họ. Hôm nay là ngày rất đặc biệt của con và Phương. Con cảm ơn bố mẹ đã sinh ra và nuôi dưỡng con suốt 30 năm và đồng hành cùng con trong ngày vui trọng đại hôm nay. Com cảm ơn bố mẹ đã sinh ra Phương, một người con gái tuyệt vời. Hơn 11 năm đi cùng với Phương và hôm nay cô gái ấy đã trở thành vợ của con" - chồng Đông Phương chia sẻ cảm xúc trên sân khấu.

Lộ chân dung chồng mới cưới của nữ cơ trưởng Vietnam Airlines, 'phong độ' không kém Trương Thế Vinh - Ảnh 5
Triệu Tất Trung và dàn phù rể trong ngày đám hỏi.

Lộ chân dung chồng mới cưới của nữ cơ trưởng Vietnam Airlines, 'phong độ' không kém Trương Thế Vinh - Ảnh 6
Chân dung của chồng mới cưới của nữ cơ trưởng Vietnam Airlines.

Lộ chân dung chồng mới cưới của nữ cơ trưởng Vietnam Airlines, 'phong độ' không kém Trương Thế Vinh - Ảnh 7
Đông đảo bạn bè, người thân đã dành nhiều lời chúc tốt đẹp cô cặp đôi trăm năm hạnh phúc.

Clip đám cưới của Huỳnh Lý Đông Phương:

 

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