Lộ chân dung chồng mới cưới của nữ cơ trưởng Vietnam Airlines, 'phong độ' không kém Trương Thế Vinh

Vừa qua, thông tin Huỳnh Lý Đông Phương bất ngờ cưới chồng sau công bố chia tay Trương Thế Vinh được 1 tháng khiến ai cũng ngỡ ngàng. Lễ cưới của cặp đôi được diễn ra vào tối 9/12 tại một nhà hàng sang trọng tại TP HCM.

Vốn kín tiếng với truyền thông nên lễ cưới của nữ cơ trưởng Vietnam Airlines không quá rùm beng. Mọi người chỉ thấy được các hình ảnh trong ngày vui của cô thông qua bạn bè chia sẻ trên Facebook.