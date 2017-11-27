Lộ ảnh đời thường của tân Hoa hậu Hoàn vũ 2017 khác xa hoàn toàn trong đêm chung kết

Giải trí 27/11/2017 16:19

Những bức ảnh long lanh trên mạng xã hội của tân Hoa hậu Hoàn vũ khiến nhiều người bất ngờ vì khác xa hoàn toàn so với lúc đăng quang.

Tối 26/11, chung kết Hoa hậu Hoàn vũ 2017 khép lại với chiến thắng thuộc về cô gái 22 tuổi đến từ Nam Phi. Demi-Leigh Nel-Peters cao 1,71 m, vừa tốt nghiệp chuyên ngành Quản trị kinh doanh ở Đại học North West (Mỹ).

Ngoài nhan sắc nổi trội và khả năng ứng biến tình huống thông minh, tân hoa hậu còn khiến nhiều người xúc động khi chia sẻ câu chuyện về cậu em trai cùng cha khác mẹ, vốn sinh ra không có tiểu não và bị tàn phế. Người em này là động lực lớn nhất để Demi-Leigh Nel Peters quyết tâm giành chiến thắng tại đấu trường nhan sắc lần này.

Lộ ảnh đời thường của tân Hoa hậu Hoàn vũ 2017 khác xa hoàn toàn trong đêm chung kết - Ảnh 1
Để giành chiến thắng, người đẹp Nam Phi phải vượt qua 91 đối thủ nặng ký - Ảnh: Internet

Thể hiện rất xuất sắc là vậy nhưng Demi-Leigh Nel-Peters vẫn bị nhiều người chê là có gương mặt quá "dừ" (già dặn so với độ tuổi), đẹp thì có đẹp nhưng chưa đủ tầm để đăng quang ngôi vị cao nhất.

Tuy nhiên, sau khi xem lại loạt ảnh mà cô từng chia sẻ trên mạng xã hội, khán giả đã nhận ra tân Hoa hậu Hoàn vũ quả thật có nhan sắc hơn người. So sánh với những khoảnh khắc kém lung linh trong lúc nhận vương miện, nhiều người cho rằng vẻ đẹp trời phú của Demi-Leigh Nel-Peters đã bị lớp make-up "dìm hàng".

Lộ ảnh đời thường của tân Hoa hậu Hoàn vũ 2017 khác xa hoàn toàn trong đêm chung kết - Ảnh 2
Ngoài đời, tân Hoa hậu Hoàn vũ sở hữu làn da nâu khỏe khoắn - Ảnh: Internet

Lộ ảnh đời thường của tân Hoa hậu Hoàn vũ 2017 khác xa hoàn toàn trong đêm chung kết - Ảnh 3
Hoa hậu người Nam Phi xinh đẹp trong mọi góc chụp - Ảnh: Internet

Lộ ảnh đời thường của tân Hoa hậu Hoàn vũ 2017 khác xa hoàn toàn trong đêm chung kết - Ảnh 4
Nhiều người lầm tưởng Demi-Leigh Nel-Peters có da đen nhưng đây mới là làn da thật sự của cô - Ảnh: Internet

Lộ ảnh đời thường của tân Hoa hậu Hoàn vũ 2017 khác xa hoàn toàn trong đêm chung kết - Ảnh 5
Người đẹp gây ấn tượng với đôi mắt quyến rũ hút hồn - Ảnh: Internet

Lộ ảnh đời thường của tân Hoa hậu Hoàn vũ 2017 khác xa hoàn toàn trong đêm chung kết - Ảnh 6
Vẻ đẹp như nữ thần của tân Hoa hậu Hoàn vũ 2017 - Ảnh: Internet

Lộ ảnh đời thường của tân Hoa hậu Hoàn vũ 2017 khác xa hoàn toàn trong đêm chung kết - Ảnh 7
Cô gái 22 tuổi cũng có lúc chụp ảnh siêu nhắng nhít thế này - Ảnh: Internet

Lộ ảnh đời thường của tân Hoa hậu Hoàn vũ 2017 khác xa hoàn toàn trong đêm chung kết - Ảnh 8
Ngắm ảnh đời thường, nhiều người tin rằng Demi-Leigh Nel-Peters hoàn toàn xứng đáng với vương miện - Ảnh: Internet

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