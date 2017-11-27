Lộ ảnh đời thường của tân Hoa hậu Hoàn vũ 2017 khác xa hoàn toàn trong đêm chung kết

Tối 26/11, chung kết Hoa hậu Hoàn vũ 2017 khép lại với chiến thắng thuộc về cô gái 22 tuổi đến từ Nam Phi. Demi-Leigh Nel-Peters cao 1,71 m, vừa tốt nghiệp chuyên ngành Quản trị kinh doanh ở Đại học North West (Mỹ).

Ngoài nhan sắc nổi trội và khả năng ứng biến tình huống thông minh, tân hoa hậu còn khiến nhiều người xúc động khi chia sẻ câu chuyện về cậu em trai cùng cha khác mẹ, vốn sinh ra không có tiểu não và bị tàn phế. Người em này là động lực lớn nhất để Demi-Leigh Nel Peters quyết tâm giành chiến thắng tại đấu trường nhan sắc lần này.