Lộ ảnh đời thường của tân Hoa hậu Hoàn vũ 2017 khác xa hoàn toàn trong đêm chung kết

Những bức ảnh long lanh trên mạng xã hội của tân Hoa hậu Hoàn vũ khiến nhiều người bất ngờ vì khác xa hoàn toàn so với lúc đăng quang.
Tối 26/11, chung kết Hoa hậu Hoàn vũ 2017 khép lại với chiến thắng thuộc về cô gái 22 tuổi đến từ Nam Phi. Demi-Leigh Nel-Peters cao 1,71 m, vừa tốt nghiệp chuyên ngành Quản trị kinh doanh ở Đại học North West (Mỹ).
Ngoài nhan sắc nổi trội và khả năng ứng biến tình huống thông minh, tân hoa hậu còn khiến nhiều người xúc động khi chia sẻ câu chuyện về cậu em trai cùng cha khác mẹ, vốn sinh ra không có tiểu não và bị tàn phế. Người em này là động lực lớn nhất để Demi-Leigh Nel Peters quyết tâm giành chiến thắng tại đấu trường nhan sắc lần này.
Thể hiện rất xuất sắc là vậy nhưng Demi-Leigh Nel-Peters vẫn bị nhiều người chê là có gương mặt quá "dừ" (già dặn so với độ tuổi), đẹp thì có đẹp nhưng chưa đủ tầm để đăng quang ngôi vị cao nhất.
Tuy nhiên, sau khi xem lại loạt ảnh mà cô từng chia sẻ trên mạng xã hội, khán giả đã nhận ra tân Hoa hậu Hoàn vũ quả thật có nhan sắc hơn người. So sánh với những khoảnh khắc kém lung linh trong lúc nhận vương miện, nhiều người cho rằng vẻ đẹp trời phú của Demi-Leigh Nel-Peters đã bị lớp make-up "dìm hàng".