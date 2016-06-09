Lilly Luta hốt hoảng khi bị ác quỷ bóp cổ

Giải trí 09/06/2016 06:22

Luta diện một chiếc đầm xanh dương cực kì gợi cảm, tuy nhiên, dù với vẻ đẹp của mình thì cô vẫn sẽ bị những hồn ma ám đến cùng.

Tối qua (08/06), tác phẩm kinh dị đình đám The Conjuring 2 đã chính thức ra mắt khán giả Việt Nam. Sự kiện được tổ chức song song tại Hà Nội và TP HCM với sự tham gia của nhiều sao nổi tiếng.

Tạo dáng quyến rũ của Lilly Luta

Nổi bật nhất là sự xuất hiện của hot girl Lilly Luta (sinh năm 1992). 9X diện một chiếc đầm xanh dương cực kì gợi cảm và tinh tế, tuy nhiên, dù với vẻ đẹp của mình thì cô vẫn sẽ bị những hồn ma ám đến cùng. 

Hốt hoảng khi bị ác quỷ bóp cổ

Don Nguyễn

Anh còn bóp cổ lại cả ác quỷ

The Conjuring 2: The Enfield Poltergeist dự kiến khởi chiếu tại các rạp trên toàn quốc từ ngày 10/06/2016.

 

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Từ khóa:   Lilly Luta

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