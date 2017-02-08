Lều Phương Anh có thai 6 tuần với bạn trai hơn 10 tuổi

Giải trí 08/02/2017 10:41

Giọng ca Vietnam Idol hạnh phúc báo tin vui trên trang cá nhân.

"Đi khám Ọ và công cuộc tìm kiếm bác sĩ cũng như bệnh viện ở Hanoi quá mệt luôn. Nhưng đúng đời mình may mắn! Toàn được mọi người thương và giúp đỡ nên cuối cùng cũng chốt được việc cao cả này. Cảm ơn bác K giúp và cho em nhiều kinh nghiệm ạ. Yêu bác ngút ngàn" - Lều Phương Anh chia sẻ việc cô đi khám bệnh tại Hà Nội trên trang cá nhân.

Lều Phương Anh có thai 6 tuần với bạn trai hơn 10 tuổi - Ảnh 1
Lều Phương Anh trông tăng cân hơn trước rất nhiều.

Trước các thắc mắc của bạn bè về việc trông cô tăng cân hơn trước khá nhiều và đi bệnh viện làm thì thì Lều Phương Anh không ngần ngại tiết lộ mình đang mang thai khoảng được 6 tuần. Theo đó, một người anh thân thiết của nữ ca sĩ cũng xác việc cô mang thai là có thật. Hiện tại, Lều Phương Anh tạm ngưng các hoạt động nghệ thuật để dưỡng thai và chờ ngày sinh nở.

Lều Phương Anh có thai 6 tuần với bạn trai hơn 10 tuổi - Ảnh 2
Lều Phương Anh và con gái đầu.

Lều Phương Anh có thai 6 tuần với bạn trai hơn 10 tuổi - Ảnh 3
Dù chưa tổ chức đám cưới với bạn trai hơn 10 tuổi nhưng Lều Phương Anh có cuộc sống hạnh phúc khi có con sớm.

Trước khi mang thai lần thứ 2, Lều Phương Anh đã sinh con gái đầu lòng vào tháng 1/2016 và đặt tên là Nguyễn Tuệ An. Cô bé là kết quả tình yêu của nữ ca sĩ với bãn trai doanh nhân Hà Nội hơn cô 10 tuổi. Cặp đôi quen biết nhau trong một dịp tình cờ Lều Phương Anh ra thủ đô thăm một người anh.

Dù chênh nhau 10 tuổi nhưng Lều Phương Anh và bạn trai không có quá nhiều khác biệt về suy nghĩ. Anh là người ít nói, sống nội tâm. Mặc dù chưa tổ chức đám cưới nhưng cả hai rất hạnh phúc vì sớm có con. 

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