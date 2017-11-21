Đặc biệt, khi được hỏi về ca khúc mới trình làng của Chi Pu, giọng ca Kiếp đỏ đen cho biết: “Thiên hạ nói gì kệ thiên hạ, tao thích thì tao hát, tao làm, miễn sao kiếm ra tiền và không vi phạm pháp luật. Em ấy là người bản lĩnh".

Ca sĩ Duy Mạnh là một trong số ít nghệ sĩ lên tiếng bênh vực giọng hát của Chi Pu . Đặc biệt, "Thánh chửi' cũng nhận được điểm cộng từ công chúng khi bày tỏ quan điểm của mình rằng không thích thì đừng nghe chứ không nên xúc phạm phụ nữ.

Sau khi lấn sân sang ca hát và ra mắt MV Từ hôm nay, Chi Pu khiến dư luận “dậy sóng” và tạo ra những tranh luận, theo đó cho rằng giọng hát của cô liệu tệ như thế thì có xứng đáng với 2 từ "ca sĩ" hay không?

Trước chỉ trích của nhiều đồng nghiệp và khán giả, Chi Pu hầu như không để tâm và tiếp tục tạo nên "cơn sốt" dư luận khi tuyên bố vẫn tiếp tục vai trò ca sĩ và mỗi tháng sẽ cho ra một MV mới. Chưa dừng lại, người đẹp 9x còn chia sẻ cô sẽ ghi nhận những góp ý thiện chí nếu không thì cô không bận tâm, theo Em Đẹp.

Sự việc chưa kịp hạ nhiệt thì mới đây trong chương trình Bữa trưa vui vẻ, Chi Pu lại khiến khán giả ngỡ ngàng khi có phần trình diễn hát live bị nhiều người đánh giá là “thảm họa”.

Tiếp đó trong phần giao lưu, cô nàng tiếp tục thể hiện ca khúc Cho ta gần hơn. Với phần trình diễn này, giọng hát của Chi Pu lại tiếp tục bị chê giọng không cao, hát vỡ giọng, lệch tông…