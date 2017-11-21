Lên tiếng bảo vệ 'thảm họa âm nhạc' Chi Pu giữa tâm bão chỉ trích, 'Thánh chửi' Duy Mạnh khẳng khái thể hiện bản lĩnh đàn ông

Giải trí 21/11/2017 13:55

Giữa tâm bão đồng nghiệp và công chúng khi tranh luận đều hầu hết thiên về chê bai giọng hát của Chi Pu, nam ca sĩ Duy Mạnh lại bất ngờ lên tiếng bảo vệ giọng ca này.

Ca sĩ Duy Mạnh là một trong số ít nghệ sĩ lên tiếng bênh vực giọng hát của Chi Pu. Đặc biệt, "Thánh chửi' cũng nhận được điểm cộng từ công chúng khi bày tỏ quan điểm của mình rằng không thích thì đừng nghe chứ không nên xúc phạm phụ nữ.

Đặc biệt, khi được hỏi về ca khúc mới trình làng của Chi Pu, giọng ca Kiếp đỏ đen cho biết: “Thiên hạ nói gì kệ thiên hạ, tao thích thì tao hát, tao làm, miễn sao kiếm ra tiền và không vi phạm pháp luật. Em ấy là người bản lĩnh".

Duy Mạnh lên tiếng bảo vệ Chi Pu giữa tâm bảo chỉ trích
Duy Mạnh lên tiếng bênh vực Chi Pu: "Em ấy là người bản lĩnh" - Ảnh: Internet

Duy Mạnh lên tiếng bảo vệ Chi Pu giữa tâm bảo chỉ trích
Nam ca sĩ cho rằng không thích thì đừng nghe chứ đừng xúc phạm phụ nữ - Ảnh: Internet

Sau khi lấn sân sang ca hát và ra mắt MV Từ hôm nay, Chi Pu khiến dư luận “dậy sóng” và tạo ra những tranh luận, theo đó cho rằng giọng hát của cô liệu tệ như thế thì có xứng đáng với 2 từ "ca sĩ" hay không?

Trước chỉ trích của nhiều đồng nghiệp và khán giả, Chi Pu hầu như không để tâm và tiếp tục tạo nên "cơn sốt" dư luận khi tuyên bố vẫn tiếp tục vai trò ca sĩ và mỗi tháng sẽ cho ra một MV mới. Chưa dừng lại, người đẹp 9x còn chia sẻ cô sẽ ghi nhận những góp ý thiện chí nếu không thì cô không bận tâm, theo Em Đẹp.

Duy Mạnh lên tiếng bảo vệ Chi Pu giữa tâm bảo chỉ trích
Bị chỉ trích về giọng hát, Chi Pu tuyên bố mỗi tháng sẽ cho ra một MV - Ảnh: Internet

Sự việc chưa kịp hạ nhiệt thì mới đây trong chương trình Bữa trưa vui vẻ, Chi Pu lại khiến khán giả ngỡ ngàng khi có phần trình diễn hát live bị nhiều người đánh giá là “thảm họa”.

Tiếp đó trong phần giao lưu, cô nàng tiếp tục thể hiện ca khúc Cho ta gần hơn. Với phần trình diễn này, giọng hát của Chi Pu lại tiếp tục bị chê giọng không cao, hát vỡ giọng, lệch tông…

Duy Mạnh lên tiếng bảo vệ Chi Pu giữa tâm bảo chỉ trích
Tham gia chương trình Bữa trưa vui vẻ, Chi Pu bị nhiều khán giả chê giọng yếu, hát lệch tông - Ảnh: Internet

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Từ khóa:   Chi Pu Duy Mạnh giọng hát thảm họa

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