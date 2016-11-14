Lên mạng khoe thân chứ ngoài đời 'thánh nữ Lâm Hằng' ngoan hiền như thế này đây

Người xem vào bình luận, chia sẻ 'nhiệt tình' và đợi đạt được số lượng chia sẻ yêu cầu để 'thánh nữ' show hết cơ thể cho công chúng xem miễn phí. Có lẽ chưa bao giờ cộng đồng mạng lại 'dễ dãi' như lúc này chỉ để thỏa mãn phần nhìn trong phút chóc.

Vừa qua, mạng xã hội náo loạn bởi sự xuất hiện của tài khoản có tên 'thánh nữ Lâm Hằng'. Không cần mất quá nhiều thời gian, chiêu trò hay truyền thông phải đưa tin rộng rãi, cô gái này chỉ cần 'cởi' là hơn 250.000 người trực tiếp vào xem. Một con số quá khủng khiếp mà chưa có một nghệ sĩ nổi tiếng đình đám nào đạt được.

Dẫu vậy, sau clip đầu tiên, các clip tiếp theo của cô vẫn được hàng trăm nghìn lượt người vào 'ủng hộ'. Dù không khoe trọn cơ thể nhưng những gì Lâm Hằng thể hiện thực sự khiến ai xem qua cũng choáng, bởi nó đã vượt qua quá giới hạn chuẩn mực xã hội.

Nói khoe thân 100% chứ không có đâu, thiếu nữ này vẫn che giấu những phần tế nhị của cơ thể.

Có lẽ vậy mà phần hiếu kỳ và tò mò của công chúng lại tăng cao, vô tình 'tiếp tay' giúp cái tên Lâm Hằng được vươn xa hơn. Minh chứng cho thấy rằng, chỉ trong vòng 1 tuần lễ, trang fanpage mang tên 'thánh nữ Lâm Hằng' đã hút gần nửa triệu thành viên.

Trước các việc làm gây sốc của thiếu nữ, dư luận đưa ra nhiều nguồn ý kiến trái chiều khác nhau. Bên cạnh các bình luận tỏ ra không quan tâm những hiện tượng câu like như thế này thì đa số đều lên tiếng chỉ trích khá gay gắt. Thậm chí nhiều ý kiến còn tỏ ra bức xúc cao độ, dùng nhiều từ ngữ nặng nề.

Theo tìm hiểu, 'thánh nữ Lâm Hằng' tên thật là Lâm Ngọc Hằng, sinh năm 1995, tại thành phố Rạch Giá, Kiên Giang. 9X tiết lộ thông tin trên trang cá nhân rằng bản thân thích hát, nhảy múa, chụp hình, xem phim, giao lưu bạn bè, du lịch. Và điểm người này nhấn mạnh nhất chính là phong cách sexy, quyến rũ và gợi cảm.

Facebook "thánh nữ Lâm Hằng" chia sẻ hình ảnh đầu tiên vào ngày 24/10. Trên trang cá nhân, thiếu nữ này gây chú ý khi thường xuyên đăng ảnh khỏa thân, táo bạo khoe các vùng nhạy cảm.

Chỉ nghe tên và xem clip của Lâm Hằng trên Facebook vậy thôi chứ đa số ít ai biết rõ ngoài đời cô sinh sống, làm việc ra sao. Có dịp trao đổi nhanh với cô gái đang gây sốt này chúng tôi có được những thông tin thú vị.

9X chia sẻ hiện cô vừa về thăm quê sau thời gian lên Sài Gòn gây náo loạn dân mạng. Trò chuyện một cách vui vẻ và cởi mở, Lâm Hằng tiết lộ những clip khoe thân táo bạo cô chỉ làm cho vui chứ không có mục đích gì khác. "Ngoài đời em ngoan lắm" - Lâm Hằng tiết lộ.

Hiện tại, Lâm Hằng làm người mẫu cho chị gái bán quần áo. Còn lại cô chỉ ở nhà chứ chưa có công việc ổn định.

Trước câu hỏi gia đình có biết các việc làm gây sốc thời gian qua, Lâm Hằng đáp: "Ba mẹ thương em, hiểu ý cua em. Quan trọng cách sống bên ngoài của bản thân mình thôi chứ những gì diễn ra trên mạng chưa nói lên hết điều gì về một con người".

Qua các hình ảnh sinh hoạt đời thường, Lâm Hằng cũng chọn cho mình cá trang phục giản dị như áo thun, quần jeans đơn giản. Không ít dân mạng nhận xét rằng, nhan sắc của Hằng khá xinh xắn, đường nét trên gương mặt sắc sảo, hút người đối diện. Thiếu nữ quê Kiên Giang cũng sở hữu làn da trắng cùng chiều cao nổi bật.

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