Lệ Quyên tranh thủ vỗ béo tình trẻ trong thời gian giãn cách đầy ngọt ngào

Giải trí 10/08/2021 09:01

Trong những ngày giãn cách phải ở trong nhà, Lệ Quyên đã tìm niềm vui nơi gian bếp vỗ béo bạn trai kém tuổi Lâm Bảo Châu bằng những món ăn vô cùng ngon mắt.

Gần đây, Lệ Quyên chủ yếu ở trong nhà dành thời gian tập thể dục để duy trì vóc dáng, tăng cường sức khoẻ và chăm sóc thú cưng của mình. Cô cùng với bạn trai kém tuổi Lâm Bảo Châu tìm niềm vui nơi gian bếp khi thường xuyên nấu những món ăn vừa ngon vừa đầy dinh dưỡng trong thời gian giãn cách.

Lệ Quyên tranh thủ vỗ béo tình trẻ trong thời gian giãn cách đầy ngọt ngào - Ảnh 1

Lệ Quyên tranh thủ vỗ béo tình trẻ trong thời gian giãn cách đầy ngọt ngào - Ảnh 2

Lệ Quyên tranh thủ vỗ béo tình trẻ trong thời gian giãn cách đầy ngọt ngào - Ảnh 3

Lệ Quyên tranh thủ vỗ béo tình trẻ trong thời gian giãn cách đầy ngọt ngào - Ảnh 4

Những món ăn nhìn đã thấy ngon từ đơn giản đến cầu kỳ mà Lệ Quyên vỗ béo bạn trai kém tuổi cho thấy sự đảm đang của cô.

Lệ Quyên cho thấy sự đảm đang của mình trong chuyện bếp núc bằng những món ăn từ đơn giản đến phức tạp khiến cho cư dân mạng nhìn phát mê ngay. Dù thường xuyên vào bếp nhưng đa số những món ăn mà Lệ Quyên nấu đếu chú trọng dưỡng sinh nhưng vẫn giữ vóc dáng không gây thừa cân với ức gà, salad.

Lệ Quyên tranh thủ vỗ béo tình trẻ trong thời gian giãn cách đầy ngọt ngào - Ảnh 5

Lệ Quyên tranh thủ vỗ béo tình trẻ trong thời gian giãn cách đầy ngọt ngào - Ảnh 6

Đây đều là những món ăn đủ dinh dưỡng nhưng không gây béo mà mọi người đều có thể học theo vừa ngon miệng lại còn có thể giữ dáng.

Không chỉ có Lệ Quyên mà chàng tình trẻ của cô Lâm Bảo Châu cũng xuống bếp nấu cho cô ăn cho thấy tình cảm ngọt ngào của cả hai. Những món ăn mà anh chàng làm nhìn hấp dẫn không thua gì Lệ Quyên khiến cho những ngày tháng giãn cách của cả hai dường như ngọt ngào, lãng mạn hơn hẳn bằng cách hâm nóng tình yêu đơn giản nhưng hiệu quả này.

Lệ Quyên tranh thủ vỗ béo tình trẻ trong thời gian giãn cách đầy ngọt ngào - Ảnh 7

Lệ Quyên tranh thủ vỗ béo tình trẻ trong thời gian giãn cách đầy ngọt ngào - Ảnh 8

Chàng tình trẻ cũng không ngại vào bếp thể hiện tình yêu và sự nuông chiều dành cho Lệ Quyên một bữa cơm ấm áp.

Lâm Bảo Châu kém Lệ Quyên 12 tuổi. Từ lúc công khai tình cảm, đôi tình nhân nhận được nhiều ý kiến trái chiều vì khoảng cách tuổi tác và cách thể hiện tình cảm. Tuy nhiên, nữ ca sĩ giữ thái độ lạc quan, tích cực, tận hưởng những ngày hạnh phúc bên tình trẻ.

Lệ Quyên tranh thủ vỗ béo tình trẻ trong thời gian giãn cách đầy ngọt ngào - Ảnh 9

Từ khi công khai, Lệ Quyên khiến mọi người ghen tị bởi những hình ảnh đẹp đôi hết cỡ bên cạnh tình trẻ.

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Từ ngày công khai mối quan hệ với trai trẻ Lâm Bảo Châu, cả Lệ Quyên và tình trẻ liên tục bị cộng đồng mạng "soi" nhất cử nhất động.

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