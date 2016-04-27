Lê Phương lấy chồng giàu vì chữ hiếu

Ngày qua ngày, cô và mẹ lầm lũi, chăm chỉ kiếm sống bằng nhiều nghề, bán buôn trên sông nước.

Vốn là cô gái với tính cách đằm thắm, dịu dàng lại có ngoại hình rất truyền thống, diễn viên Lê Phương đi vào lòng khán giả hâm mộ với nhiều vai diễn chân chất, mộc mạc. Mới đây, Lê Phương vào vai cô gái quê Út Trinh, sống cùng mẹ ở vùng sông nước miền Tây.

Dù cuộc sống nghèo khó nhưng Út Trinh luôn hiếu thảo, vui vẻ sống yên bình bên mẹ và người yêu nghèo Hai Tấn (Quý Bình thủ vai). Nhưng do cuộc sống mưu sinh vất vả, một lần mẹ bạo bệnh, nàng Út Trinh đã phải cất bước sang sông vì tiền để chạy chữa cho mẹ, bỏ lại chàng Hai Tấn với cuộc tình dở dang…

Đạo diễn Bộ phim “Sông phố nhà ghe” đã khéo léo đưa câu chuyện tình yêu nghèo đơn sơ, “một túp lều tranh, hai quả tim vàng” vào bối cảnh sông nước miền Tây. Cảnh quay “Sông phố nhà ghe” không chỉ kể lại câu chuyện tình yêu trai gái mà còn mô tả chân thực cuộc sống của những người lấy ghe làm nhà, lấy sông làm phố thị, mưu sinh dựa vào dòng sông và sản vật phong phú của miền Tây Nam Bộ.

Bộ phim là bức tranh sống động, nhiều màu sắc và hấp dẫn, khai thác một mảng đề tài mới lạ, chưa từng được đề cập tới trước đây.

“Sông phố nhà ghe” là một trong những dự án truyền hình mới nhất do TodayTV đầu tư sản xuất trong năm 2015. Phim với sự tham gia của dàn diễn viên trẻ như: Lê Phương, Quý Bình, Bella Mai, Tấn Phát, Khánh Hà, Ngọc Phước…

Trong phim, không chỉ Lê Phương, Quý Bình khóc hết nước mắt vì cuộc tình dang dở mà những người ngoài cuộc cũng chịu cạnh xót xa, nhân vật Hai Đợi cũng có nhiều cảnh quay “rót cạn nỗi lòng”. Hãy cùng chờ đón bộ phim “Sông phố nhà ghe” dự kiến sẽ được lên sóng TodayTV trong khung giờ vàng phim Việt trong thời gian sắp tới.

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