Lê Phương bất ngờ được bạn trai kém 9 tuổi hôn ngay trên sân khấu

Giải trí 25/02/2017 14:50

Lê Phương bất ngờ được bạn trai trẻ hôn ngay trên sân khấu sau phần song ca trong chương trinh 'Ngôi sao phương Nam 2017'.

Tối 25/2, chương trình Ngôi sao phương Nam 2017 lên sóng tập 1 với chủ đề 'Lụa'. Phần thi của diễn viên Lê Phương và bạn trai 9X Trung Kiên nhận được sự quan tâm của khán giả. Cùng bạn trai kém 9 tuổi tham gia cuộc thi ca hát, Lê Phương khẳng định người yêu có chuyên môn thanh nhạc nên sẽ hỗ trợ cô hết mình.

Nhóm Lê Phương, Trung Kiên, MC Phương Thảo và biên đạo múa Nam Long mở màn chương trình với tiết mục 'Giấc mơ của lụa'. MC Đỗ Phương Thảo dẫn chuyện, dùng hình ảnh, thân phận người phụ nữ Việt Nam xưa và nay để nói về Lụa. 

Lê Phương bất ngờ được bạn trai kém 9 tuổi hôn ngay trên sân khấu - Ảnh 1
MC Phương Thảo.

Nữ MC diện 2 bộ trang phục đầm lụa trắng và áo dài trắng, cùng chiếc khăn lụa trên tay và nói về hình ảnh người phụ nữ Việt Nam hy sinh vì chồng, vì con. Phương Thảo nhắn nhủ thông điệp mong muốn tất cả phụ nữ Việt Nam đều được hạnh phúc và được phái mạnh tôn trọng, yêu thương...

Dù gặp áp lực khi thi đầu nhưng Phương Thảo vẫn  được giám khảo Quỳnh Hoa khen dẫn tự nhiên, thoải mái. Điểm trừ là phần đầu cô chưu hết sức nhập tâm vào câu chuyện. 

Sau đó, Lê Phương và Trung Kiên tiếp nối câu chuyện bằng 2 ca khúc trong tiết mục là Chờ người (sáng tác: Khánh Băng) và Em trong mắt tôi (sáng tác: Nguyễn Đức Cường) với phần minh họa của vũ đoàn Mộc.

Lê Phương bất ngờ được bạn trai kém 9 tuổi hôn ngay trên sân khấu - Ảnh 2
Lê Phương và Trung Kiên.

Lê Phương bất ngờ được bạn trai kém 9 tuổi hôn ngay trên sân khấu - Ảnh 3
Diễn viên Lê Phương tự tin đi thi hát với sự hỗ trợ từ bạn trai.

Lê Phương bất ngờ được bạn trai kém 9 tuổi hôn ngay trên sân khấu - Ảnh 4
Khán giả khá thích thú trước phần biểu diễn của cặp đôi.

Ngay khi phần trình diễn kết thúc, cả khán phòng bất ngờ khi chứng kiến cảnh Trung Kiên tình tứ hôn lên má Lê Phương. Anh cảm ơn bạn gái vì cô đã làm tốt hơn so với lúc tập luyện.

Trước mà thể hiện tình cảm của Trung Kiên, giám khảo Hà Thế Dũng ngỡ ngàng vì ông không biết cặp đôi đang yêu nhau.

Lê Phương bất ngờ được bạn trai kém 9 tuổi hôn ngay trên sân khấu - Ảnh 5
Trung Kiên hôn bạn gái ngay trên sân khấu.

Giám khảo Phương Thanh hài hước nhận xét chất giọng của Lê Phương như 'đàn ông', cô hát tông trầm, trong khi Trung Kiên lại hát tông cao. Đáp lại, nữ diễn viên chia sẻ gần đây cô phải tự lo mọi thứ trong cuộc sống nên đôi lúc bản thân cũng thấy mình mạnh mẽ như đàn ông.

Bên cạnh đó, Phương Thanh cũng cảm ơn Trung Kiên vì anh đã mang đến cho bạn gái sự bình yên, bờ vai vững chắc để tiếp thêm năng lượng cho cô sau hôn nhân đỗ vỡ.

Video clip tiết mục của nhóm Lê Phương – Trung Kiên – Đỗ Phương Thảo – Nam Long:

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Từ khóa:   Ngôi sao phương Nam 2017

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