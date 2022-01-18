Là nữ hoàng hàng hiệu, Ngọc Trinh tiếp tục bị tố mặc trang phục đạo nhái

Ngọc Trinh lại bị các trang Instagram nước ngoài chuyên về đồ hiệu bóc phốt dùng hàng giả.

Vốn là tay chơi hàng hiệu xịn xò, nào ngờ dạo gần đây, Ngọc Trinh liên tiếp bị dân tình tố dùng hàng giả, hàng nhái khiến ai nấy không khỏi bất ngờ. Cụ thể, ít giờ trước, "Nữ hoàng nội y"chia sẻ hình ảnh cùng ê-kíp thử đồ trước gương. Bộ cánh mà người đẹp Trà Vinh diện khiến mọi người không khỏi ngơ ngác. Nguyên nhân là vì thiết kế vô cùng khó hiểu, trông như đang kết hợp nhiều chiếc thắt lưng lại cùng nhau và hở đủ chỗ.

Đáng nói hơn là ngay sau đó, một tài khoản Instagram có tên @insidethemoodvn đã đăng tải hình ảnh so sánh outfit của Ngọc Trinh với một thiết kế thuộc BST Haute Couture Spring 2020 của thương hiệu Jean Paul Gaultier. Bộ váy được Ngọc Trinh khoe trước đó có nhiều điểm tương đồng đến bất ngờ với thiết kế của nhà mốt danh tiếng.

Tài khoản Instagram @insidethemoodvn đã đăng tải bức ảnh so sánh outfit của Ngọc Trinh với một thiết kế thuộc bộ sưu tập nổi tiếng

"Bản gốc" của chiếc đầm nói trên được "vũ nữ thoát y" số một thế giới - Dita Von Teese diện trên sàn diễn vào năm 2020 đã để lại ấn tượng vô cùng sâu sắc với những người yêu thời trang trên toàn thế giới. Nhiều nghi vấn đặt ra là Ngọc Trinh đã diện đồ "fake" và sao y bản chính lại kém thẩm mĩ hơn hẳn.

Đây hẳn là một pha bẽ bàng của Ngọc Trinh khi dùng đồ nhái lại bị chính chủ phát hiện

Ảnh: Tổng hợp

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