Kỷ niệm 16 năm bên nhau, Hồng Đăng và bà xã 'trốn' 2 con đi du lịch, đăng ảnh hạnh phúc tại xứ Hàn

Giải trí 23/09/2017 13:49

Bị không ít fan “ném đá” về sự chênh lệch nhan sắc với bà xã nhưng Hồng Đăng vẫn bỏ ngoài tai và hết mực yêu thương vợ khiến nhiều người ngưỡng mộ. Đặc biệt, mới đây cặp đôi lại khiến nhiều dân mạng ganh tỵ khi “trốn” 2 con đi kỷ niệm 16 năm bên nhau.

Do đặc thù công việc, Hồng Đăng thường phải đi diễn xa trong nhiều ngày liền và không thể thường xuyên ở nhà chăm sóc vợ con. Tuy nhiên, thỉnh thoảng nam diễn viên cũng thu xếp công việc đưa vợ con đi chơi.

Không hổ danh là “soái ca” của làng giải trí Việt, mới đây, Hồng Đăng khiến nhiều chị em phải ghen tỵ và ngưỡng mộ tình cảm anh dành cho bà xã. Trên trang Facebook cá nhân, nam diễn viên chia sẻ hình ảnh anh và bà xã “trốn” 2 con đi du lịch Hàn Quốc cùng nhau nhân kỷ niệm 16 năm chung sống.

Kỷ niệm 16 năm bên nhau, Hồng Đăng và bà xã 'trốn' 2 con đi du lịch, đăng ảnh hạnh phúc tại xứ Hàn - Ảnh 1
Anh chia sẻ hình ảnh tình cảm bên bà xã kèm dòng trạng thái: “16 năm rồi mới đưa cô ấy đi chơi... kỷ niệm 16 năm vui buồn có nhau nhỉ" - Ảnh:Internet

Kỷ niệm 16 năm bên nhau, Hồng Đăng và bà xã 'trốn' 2 con đi du lịch
Bà xã Hồng Đăng cũng chia sẻ ảnh vui vẻ bên chồng: "Đi đến đâu cũng được… Quan trọng là chúng mình có nhau.  Mỗi tội nhớ 2 con nhóc của ba mẹ quá. Không dám gọi về nhiều nữa. Lôi ảnh Nhím Kẹo ra ngắm vậy…” - Ảnh: Internet

Kỷ niệm 16 năm bên nhau, Hồng Đăng và bà xã 'trốn' 2 con đi du lịch
Cặp đôi ôm nhau thân thiết khi cùng nhau dạo phố Hàn - Ảnh: Internet

Kỷ niệm 16 năm bên nhau, Hồng Đăng và bà xã 'trốn' 2 con đi du lịch
Chuyến du lịch riêng chỉ có hai vợ chồng khiến nhiều người ngưỡng mộ - Ảnh: Internet

Kỷ niệm 16 năm bên nhau, Hồng Đăng và bà xã 'trốn' 2 con đi du lịch
Thậm chí, cặp đôi còn đổi kiểu tóc trước khi đi du lịch... - Ảnh: Internet

Kỷ niệm 16 năm bên nhau, Hồng Đăng và bà xã 'trốn' 2 con đi du lịch
Hồng Đăng tạo kiểu tóc xoăn tít còn bà xã trở nên trẻ trung hơn với mái tóc ngắn - Ảnh: Internet

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