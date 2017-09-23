Kỷ niệm 16 năm bên nhau, Hồng Đăng và bà xã 'trốn' 2 con đi du lịch

Bị không ít fan “ném đá” về sự chênh lệch nhan sắc với bà xã nhưng Hồng Đăng vẫn bỏ ngoài tai và hết mực yêu thương vợ khiến nhiều người ngưỡng mộ. Đặc biệt, mới đây cặp đôi lại khiến nhiều dân mạng ganh tỵ khi “trốn” 2 con đi kỷ niệm 16 năm bên nhau.

Do đặc thù công việc, Hồng Đăng thường phải đi diễn xa trong nhiều ngày liền và không thể thường xuyên ở nhà chăm sóc vợ con. Tuy nhiên, thỉnh thoảng nam diễn viên cũng thu xếp công việc đưa vợ con đi chơi.

Không hổ danh là “soái ca” của làng giải trí Việt, mới đây, Hồng Đăng khiến nhiều chị em phải ghen tỵ và ngưỡng mộ tình cảm anh dành cho bà xã. Trên trang Facebook cá nhân, nam diễn viên chia sẻ hình ảnh anh và bà xã “trốn” 2 con đi du lịch Hàn Quốc cùng nhau nhân kỷ niệm 16 năm chung sống.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ky-niem-16-nam-ben-nhau-hong-dang-va-ba-xa-tron-2-con-di-du-lich-dang-anh-hanh-phuc-tai-xu-han-236007.html