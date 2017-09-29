Kim Lý mê hoặc fan nữ với loạt ảnh siêu điển trai

Xuất hiện trong bộ ảnh mới, Kim Lý khoe nụ cười quyến rũ hút hồn cùng body siêu chất "đánh gục" hàng ngàn fan nữ.

Có vẻ như từ ngày quen Hà Hồ, Kim Lý càng ngày càng phong độ, điển trai hơn. Nam diễn viên Hương Ga vừa chụp một bộ ảnh mới mang đậm phong cách cổ điển, khoe nét đẹp chất lừ.

Mặc dù không cởi áo để lộ body 6 múi như trước đây nhưng Kim Lý vẫn đầy mê hoặc trong những góc ảnh nghiêng, khoe khéo nụ cười quyến rũ và đôi mắt nâu hút hồn người đối diện.

Thời gian gần đây, Kim Lý ít nhận lời tham gia dự án phim nhưng vẫn xuất hiện dày đặc trên các mặt báo. Lý do là sau khi hợp tác chung cùng Hồ Ngọc Hà trong MV Cả một trời thương nhớ, cặp đôi dính nghi án “phim giả tình thật” và liên tục xuất hiện tình tứ bên nhau suốt 3 tháng qua.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/kim-ly-me-hoac-fan-nu-voi-loat-anh-sieu-dien-trai-dep-co-nay-hoi-sao-ha-ho-khong-dam-duoi-240033.html