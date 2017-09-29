Kim Lý mê hoặc fan nữ với loạt ảnh siêu điển trai: Đẹp cỡ này hỏi sao Hà Hồ không đắm đuối

Giải trí 29/09/2017 11:43

Xuất hiện trong bộ ảnh mới, Kim Lý khoe nụ cười quyến rũ hút hồn cùng body siêu chất "đánh gục" hàng ngàn fan nữ.

Có vẻ như từ ngày quen Hà Hồ, Kim Lý càng ngày càng phong độ, điển trai hơn. Nam diễn viên Hương Ga vừa chụp một bộ ảnh mới mang đậm phong cách cổ điển, khoe nét đẹp chất lừ.

Kim Lý mê hoặc fan nữ với loạt ảnh siêu điển trai
Vẻ đẹp đầy mê hoặc của Kim Lý - Ảnh: Ngoisao.net

Mặc dù không cởi áo để lộ body 6 múi như trước đây nhưng Kim Lý vẫn đầy mê hoặc trong những góc ảnh nghiêng, khoe khéo nụ cười quyến rũ và đôi mắt nâu hút hồn người đối diện.

Kim Lý mê hoặc fan nữ với loạt ảnh siêu điển trai
Người tình của Hồ Ngọc Hà sở hữu vẻ đẹp hoàn hảo, có thể "đánh gục" bất cứ fan nữ nào - Ảnh: Ngoisao.net

Thời gian gần đây, Kim Lý ít nhận lời tham gia dự án phim nhưng vẫn xuất hiện dày đặc trên các mặt báo. Lý do là sau khi hợp tác chung cùng Hồ Ngọc Hà trong MV Cả một trời thương nhớ, cặp đôi dính nghi án “phim giả tình thật” và liên tục xuất hiện tình tứ bên nhau suốt 3 tháng qua.

Kim Lý mê hoặc fan nữ với loạt ảnh siêu điển trai
Trong bộ ảnh mới, Kim Lý diện nhiều bộ trang phục của các thương hiệu nổi tiếng - Ảnh: Ngoisao.net

Kim Lý mê hoặc fan nữ với loạt ảnh siêu điển trai
Nhờ sức mạnh của tình yêu với “Nữ hoàng giải trí”, nam diễn viên phim Hương Ga cũng thường xuyên đến phòng tập gym để giữ dáng và rèn luyện sức khỏe - Ảnh: Ngoisao.net

Kim Lý mê hoặc fan nữ với loạt ảnh siêu điển trai

Kim Lý mê hoặc fan nữ với loạt ảnh siêu điển trai

Kim Lý mê hoặc fan nữ với loạt ảnh siêu điển trai

Kim Lý mê hoặc fan nữ với loạt ảnh siêu điển trai
Kim Lý đẹp xuất thần trong những góc ảnh chụp nghiêng - Ảnh: Ngoisao.net

Kim Lý mê hoặc fan nữ với loạt ảnh siêu điển trai
Nam diễn viên khoe khéo vẻ điển trai cùng nụ cười hút hồn - Ảnh: Ngoisao.net

Kim Lý mê hoặc fan nữ với loạt ảnh siêu điển trai

Kim Lý mê hoặc fan nữ với loạt ảnh siêu điển trai

Kim Lý mê hoặc fan nữ với loạt ảnh siêu điển trai
Bộ ảnh mới của Kim Lý được thực hiện bởi ê kíp gồm stylist Kye Nguyễn, nhiếp ảnh Milor Trần và chuyên gia trang điểm Nhật Bình - Ảnh: Ngoisao.net

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