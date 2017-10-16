Kim Lý ăn mặc gây choáng như thế này trước mặt mẹ Hồ Ngọc Hà, phải chăng sắp về chung một mái nhà?

Giải trí 16/10/2017 15:04

Những hình ảnh Kim Lý mặc áo ba lỗ, vui vẻ dùng bữa tối cuối tuần với các thành viên trong gia đình Hồ Ngọc Hà được mẹ “Nữ hoàng giải trí” chia sẻ lên mạng xã hội khiến nhiều người chú ý. Không ít fan cho rằng, có lẽ Kim Lý đang ngấm ngầm chuẩn bị rước Hà Hồ về dinh nên mới chăm chỉ lấy lòng mẹ vợ tương lai như vậy.

Không chỉ góp mặt trong bữa tiệc sinh nhật của bà Ngọc Hương - mẹ Hồ Ngọc HàKim Lý còn bị phát hiện có mối quan hệ rất thân thiết với các thành viên trong gia đình Hà Hồ.

Trái ngược với đại gia Chu Đăng Khoa, Kim Lý được mẹ của “Nữ hoàng giải trí” dành nhiều tình cảm quý mến và không ngại ngần chia sẻ điều này với mọi người.

Mới đây, bà Ngọc Hương chia sẻ khoảnh khắc cả gia đình ngồi quây quần bên nhau dùng bữa tối cuối tuần, trong ảnh Kim Lý ngồi ở vị trí sát bên Hồ Ngọc Hà và vô tư mặc áo ba lỗ như đã là thành viên chính thức.

Sự ưu ái của mẹ "Nữ hoàng giải trí" dành cho người cũ Trương Ngọc Ánh khiến nhiều người đoán rằng, mối quan hệ của Kim Lý và Hồ Ngọc Hà không còn đơn giản chỉ là yêu đương hẹn hò nữa mà sắp đi đến một cái kết đẹp.

Kim Lý ăn mặc gây choáng như thế này trước mặt <a target='_blank' href='https://www.phunuvagiadinh.vn/me-ho-ngoc-ha.topic'>mẹ Hồ Ngọc Hà</a>
Mẹ Hồ Ngọc Hà chia sẻ hình ảnh bữa tối cuối tuần có sự góp mặt của Kim Lý trên trang cá nhân - Ảnh: FBNV

 

Kim Lý ăn mặc gây choáng như thế này trước mặt mẹ Hồ Ngọc Hà
Kim Lý ngồi ở vị trí trung tâm, mặc áo ba lỗ thoải mái dùng bữa bên cạnh Hồ Ngọc Hà - Ảnh: FBNV

Kim Lý ăn mặc gây choáng như thế này trước mặt mẹ Hồ Ngọc Hà
Bé Subeo - con trai Hồ Ngọc Hà và Cường Đô la cũng rất vui vẻ khi Kim Lý tới nhà chơi. Cậu bé cũng thường xuyên được mẹ cho đi du lịch cùng người tình - Ảnh: FBNV

Kim Lý ăn mặc gây choáng như thế này trước mặt mẹ Hồ Ngọc Hà
Hình ảnh Kim Lý đến sớm ngồi đợi dự tiệc sinh nhật mẹ Hà Hồ, được chụp bởi "Nữ hoàng giải trí" cách đây vài ngày - Ảnh: FBNV

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