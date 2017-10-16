Kim Lý ăn mặc gây choáng như thế này trước mặt mẹ Hồ Ngọc Hà, phải chăng sắp về chung một mái nhà?

Những hình ảnh Kim Lý mặc áo ba lỗ, vui vẻ dùng bữa tối cuối tuần với các thành viên trong gia đình Hồ Ngọc Hà được mẹ “Nữ hoàng giải trí” chia sẻ lên mạng xã hội khiến nhiều người chú ý. Không ít fan cho rằng, có lẽ Kim Lý đang ngấm ngầm chuẩn bị rước Hà Hồ về dinh nên mới chăm chỉ lấy lòng mẹ vợ tương lai như vậy.

Không chỉ góp mặt trong bữa tiệc sinh nhật của bà Ngọc Hương - mẹ Hồ Ngọc Hà, Kim Lý còn bị phát hiện có mối quan hệ rất thân thiết với các thành viên trong gia đình Hà Hồ.

Trái ngược với đại gia Chu Đăng Khoa, Kim Lý được mẹ của “Nữ hoàng giải trí” dành nhiều tình cảm quý mến và không ngại ngần chia sẻ điều này với mọi người.

Mới đây, bà Ngọc Hương chia sẻ khoảnh khắc cả gia đình ngồi quây quần bên nhau dùng bữa tối cuối tuần, trong ảnh Kim Lý ngồi ở vị trí sát bên Hồ Ngọc Hà và vô tư mặc áo ba lỗ như đã là thành viên chính thức.

Sự ưu ái của mẹ "Nữ hoàng giải trí" dành cho người cũ Trương Ngọc Ánh khiến nhiều người đoán rằng, mối quan hệ của Kim Lý và Hồ Ngọc Hà không còn đơn giản chỉ là yêu đương hẹn hò nữa mà sắp đi đến một cái kết đẹp.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/kim-ly-an-mac-gay-choang-nhu-the-nay-truoc-mat-me-ho-ngoc-ha-phai-chang-sap-ve-chung-mot-mai-nha-248871.html