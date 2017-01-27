Không về Việt Nam, đây là cách Thanh Thảo và con trai đón Tết ở Mỹ

Nữ ca sĩ cùng con trai Jacky diện quần áo lung linh đi chợ xuân tại Mỹ. Ăn Tết xa quê, Thanh Thảo chất chứa nhiều nỗi niềm.
Theo Thanh Thảo chia sẻ, những ngày gần tết, Cali có mưa to, gió lạnh, nhưng không khí xuân vẫn ngập tràn khu Little Sài Gòn - nơi có rất đông người Việt sinh sống.
Chợ hoa ở khu Phước Lộc Thọ rất đông người đi du xuân, mua sắm tết, cũng như ở các khu chợ ABC, chợ Hoà Bình, phố Bolsa..đều có đầy đủ bánh chưng, bánh tét, đủ loại trái cây ngũ quả, hoa lay-ơn, hoa cúc, hoa mai, hoa đào...
Đặc biệt tại Cali vẫn còn phong tục đốt pháo từ giao thừa đến mùng 3, trống múa lân trẩy hội khắp nơi.
Dù tại Mỹ có đầy đủ không khí tết nhưng Thảo vẫn nhớ nhà, nhớ những năm chạy show tết các tỉnh thành ở xa, mỗi đêm chạy 4,5 điểm hát, hay những ngày tết bạn bè sang nhà nhau chúc tết, tiệc tùng mỗi ngày.
Vì năm nay Jacky Minh Trí đang học ở Mỹ, bà ngoại lại về Việt Nam chăm cháu nội, nên Thanh Thảo nhận show hát tết ở Mỹ để được gần con trai. Nữ ca sĩ muốn Jacky không quên tiếng Việt và hiểu về tết truyền thống nên cô cho bé mặc áo dài, đưa bé đi chợ hoa để mua sắm tết. Jacky thích thú nhìn ngắm mọi nơi và đặc biệt thích những món đồ chơi trang trí tết.
Thanh Thảo tiết lộ, cô và con trai mua đủ hoa mai, hoa đào, hoa lan, hoa cúc và cả mâm ngũ quả để chưng trong nhà. Bên cạnh chạy show ở Mỹ, những ngày này Thanh Thảo còn thường xuyên liên lạc với các thí sinh trong đội của mình để biên tập bài vở, đưa ra ý tưởng dàn dựng để các thí sinh của mình tham gia chương trình Trời sinh một cặp mà Thảo nhận lời làm huấn luyện viên.
Cậu bé Jacky Minh Trí ngày càng lém lỉnh, đáng yêu.
Dù đón Tết xa quê nhưng Thanh Thảo vẫn luôn muốn con trai nhớ về những giá trị truyền thống của dân tộc.
Sau tết nguyên đán, Thảo sẽ thường xuyên về Việt Nam để hoàn thành tốt nhất vai trò huấn luyện viên của mình, đồng thời tham gia vị trí khách mời trong liveshow của ca sĩ Quang Dũng.
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