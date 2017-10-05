Tuấn Hưng được bà xã đại gia tặng 2 món 'khủng' ngày sinh nhật

Mặc dù không tổ chức sinh nhật rình rang như các năm trước nhưng Tuấn Hưng vẫn được bà xã Hương Baby dành tặng tới 2 món quà bất ngờ.

Trong ngày sinh nhật tuổi 39, Tuấn Hưng thức dậy và nhìn thấy túi quà “to tướng” của vợ đặt đầu giường nên vội vàng ghi lại vài tấm ảnh để chia sẻ niềm vui với fan.

Nam ca sĩ Nắm lấy tay anh không giấu nỗi niềm hạnh phúc khi bà xã không chỉ mua đúng món quà mình yêu thích mà còn để lại một tấm thiệp nhỏ xinh với những lời nhắn gửi vô cùng ngọt ngào.

"Lần đầu tiên mình không nghĩ đến và không tổ chức sinh nhật cho mình. Ngủ dậy thấy cái túi quà to tướng của vợ yêu tặng. Cảm ơn vợ đã tâm lý biết chồng chỉ thích giày thôi. Love you, Trần Thu Hương!" - Tuấn Hưng hạnh phúc chia sẻ niềm vui khi bà xã không quên ngày sinh nhật của mình.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/khong-to-chuc-sinh-nhat-tuan-hung-van-duoc-ba-xa-dai-gia-tang-2-mon-qua-sieu-khung-243080.html