Không thể tin 'chồng cũ' Lê Phương lại dùng lời này để nói về bạn gái đại gia.

Không thể tưởng tượng nổi Quách Ngọc Ngoan lại dùng những từ như thế này để nói về bạn gái đại gia Phượng Chanel.

Mới đây nhất, trên trang cá nhân của mình, Quách Ngọc Ngoan bất ngờ đăng tải những hình ảnh bạn gái Phượng Chanel đang selfile cùng những người bạn thân thiết. Theo đó, nam diễnt? viên chú thích rằng "Em gái Hà Nội trong veo" khiến nhiều người cảm thấy thích thú trước cách xưng hô đặc biệt của anh.

Chưa dừng lại ở đó, Quách Ngọc Ngoan còn liên tục thể hiện tình cảm với bạn gái, hết lần này đến lần khác, anh dành cho Phượng Chanel những lời ngợi khen "có cánh" về ngoại hình, tính cách cũng như sự đảm đang của người phụ nữ. Điều này chứng minh một điều rằng, có lẽ nào nam diễn viên yêu thương người yêu hết mực. Không ít người hoang mang rằng tại sao Quách Ngọc Ngoan lại si tình đến thế. Trước đó, Quách Ngọc Ngoan còn chia sẻ hình ảnh anh vui vẻ ăn tối với nhiều món ăn ngon được bày biện trên bàn. Theo đó, nam diễn viên hài hước bày tỏ, "Con đường ngắn nhất đến trái tim đàn ông là đi qua dạ dày , và nhà cửa gọn gàng". Nhiều người cho rằng, nam diễn viên thật tốt phước khi có được người yêu đảm đang như Phượng Chanel.

Bên cạnh đó, cũng có ý kiến cho rằng, nữ đại gia Phượng Chanel không chỉ giỏi giang mà cô còn rất khéo léo trong việc nhà. Chính vì điều này mà cô đã "chinh phục" được trái tim người đàn ông đào hoa như Quách Ngọc Ngoan và ngược lại. Có thể thấy, Quách Ngọc Ngoan trong khoảng thời gian này rất khác, anh hết lời ngợi khen Phượng Chanel - điều mà có lẽ trước đây chưa bao giờ anh làm với Lê Phương. Trong khi nhiều người cho rằng, nam diễn viên chia sẻ hình ảnh bạn gái nhiều đến thế để làm gì, vì yêu tha thiết hay vì lý do nào đó thì không ít người đồn đoán, có lẽ đây cũng là lúc anh công khai rõ ràng hơn về người yêu của mình bởi vợ cũ của anh đã có bạn trai và đang chuẩn bị kết hôn.

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