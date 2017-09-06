Không phải Kim Lý, đây mới là chàng trai mà Hồ Ngọc Hà muốn ở bên cả đời

Giải trí 06/09/2017 18:25

"Cậu ngọt ngào, biết điều, tình cảm, lanh lợi, nhanh trí, không bao giờ làm ai buồn lòng... " - Hồ Ngọc Hà chia sẻ về "chàng trai" đặc biệt của đời mình khiến nhiều người bất ngờ.

Mới đây, Hồ Ngọc Hà đã khoe loạt ảnh tình cảm cùng với cậu con trai Subeo trên trang cá nhân, thu hút nhiều sự chú ý từ cộng đồng mạng.

Kèm theo ảnh, nữ ca sĩ chia sẻ: "Cậu ngọt ngào, biết điều, tình cảm, lanh lợi, nhanh trí, không bao giờ làm ai buồn lòng... Lúc nào mẹ cũng hôn cậu... vì mẹ yêu cậu nhất".

Không phải Kim Lý, con trai Hồ Ngọc Hà mới là người quan trọng nhất
Hình ảnh tình cảm của hai mẹ con Hồ Ngọc Hà nhận được nhiều sự chú ý của cư dân mạng - Ảnh: FBNV

Không phải Kim Lý, con trai Hồ Ngọc Hà mới là người quan trọng nhất
Quý tử nhà Hà Hồ tên thật là Nguyễn Quốc Hưng, là kết quả tình yêu 7 năm giữa cô và Cường Đô la - Ảnh: FBNV

Không phải Kim Lý, con trai Hồ Ngọc Hà mới là người quan trọng nhất
Mới đây, Hồ Ngọc Hà có chia sẻ, nhà của cô vẫn ở cạnh nhà Cường Đô la và nữ ca sĩ không có ý định thay đổi điều này hay lấy làm bất tiện bởi vì duy trì hiện trạng như thế con trai cô sẽ nhận được sự chăm sóc kỹ hơn từ cả bố lẫn mẹ - Ảnh: FBNV

Không phải Kim Lý, con trai Hồ Ngọc Hà mới là người quan trọng nhất
"Nữ hoàng giải trí" tiết lộ, dù còn nhỏ nhưng Subeo được bố mẹ tập cho tính tự lập và tự đưa ra những quyết định cho bản thân như chơi với bạn nào mình muốn, học những gì mình thích... - Ảnh: FBNV

Không phải Kim Lý, con trai Hồ Ngọc Hà mới là người quan trọng nhất
Tuy cho con trai đi học ở trường quốc tế nhưng Hà Hồ vẫn dạy con những bài học mang nét truyền thống, chẳng hạn như cách xưng hô lễ phép với người lớn - Ảnh: FBNV

Loạt ảnh ngọt ngào của hai mẹ con nhà Hà Hồ nhận được hàng nghìn lượt thích và hàng trăm lời bình luận từ cộng đồng mạng.

Một số lời nhận xét đáng yêu từ khán giả như: "Chị đẹp nhất khi bên cạnh người đàn ông tên là Subeo", "Ngoài kia có sóng gió quá về nhà nha mẹ. Có Beo chờ..." hay "Nhìn 2 mẹ con đáng yêu quá"...

Không phải Kim Lý, đây mới là chàng trai mà Hồ Ngọc Hà muốn ở bên cả đời - Ảnh 6
Những bình luận dễ thương của khán giả dành cho mẹ con nhà Hồ Ngọc Hà - Ảnh: FBNV

Không giống như một số cặp đôi khác của Vbiz, Hồ Ngọc Hà và Cường Đô la không hề cãi vã hoặc bêu xấu nhau trên mặt báo mà chọn cách chia tay trong hòa bình và văn minh.

Khi một cuộc hôn nhân đổ vỡ, nếu mối quan hệ của cha mẹ trở nên căng thẳng thì người chịu ảnh hưởng nặng nề nhất chính là con cái. Vì vậy, sự khéo léo trong lối ứng xử với đối phương hậu chia tay cho thấy cả Hà Hồ và Cường Đô la đều rất lo nghĩ cho con trai.

Không phải Kim Lý, con trai Hồ Ngọc Hà mới là người quan trọng nhất
Dù "đường ai nấy đi", Hà Hồ và Cường Đô la vẫn cố gắng cùng chăm sóc cho Subeo, làm cho không ít người ngưỡng mộ - Ảnh: Internet

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