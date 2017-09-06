Không phải Kim Lý, con trai Hồ Ngọc Hà mới là người quan trọng nhất

Kèm theo ảnh, nữ ca sĩ chia sẻ: "Cậu ngọt ngào, biết điều, tình cảm, lanh lợi, nhanh trí, không bao giờ làm ai buồn lòng... Lúc nào mẹ cũng hôn cậu... vì mẹ yêu cậu nhất".

Mới đây, Hồ Ngọc Hà đã khoe loạt ảnh tình cảm cùng với cậu con trai Subeo trên trang cá nhân, thu hút nhiều sự chú ý từ cộng đồng mạng.

Loạt ảnh ngọt ngào của hai mẹ con nhà Hà Hồ nhận được hàng nghìn lượt thích và hàng trăm lời bình luận từ cộng đồng mạng.

Một số lời nhận xét đáng yêu từ khán giả như: "Chị đẹp nhất khi bên cạnh người đàn ông tên là Subeo", "Ngoài kia có sóng gió quá về nhà nha mẹ. Có Beo chờ..." hay "Nhìn 2 mẹ con đáng yêu quá"...

Không giống như một số cặp đôi khác của Vbiz, Hồ Ngọc Hà và Cường Đô la không hề cãi vã hoặc bêu xấu nhau trên mặt báo mà chọn cách chia tay trong hòa bình và văn minh.

Khi một cuộc hôn nhân đổ vỡ, nếu mối quan hệ của cha mẹ trở nên căng thẳng thì người chịu ảnh hưởng nặng nề nhất chính là con cái. Vì vậy, sự khéo léo trong lối ứng xử với đối phương hậu chia tay cho thấy cả Hà Hồ và Cường Đô la đều rất lo nghĩ cho con trai.