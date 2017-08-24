Nhiều fan hâm mộ nhận định, có thể do vé bán không đạt được con số 70% như thỏa thuận ban đầu nên Ariana Grande đã quyết định không diễn. Nghệ sĩ quốc tế là vậy, cái tôi quá lớn không cho phép họ đứng trên một sân khấu không đủ sự bùng cháy.

Trước đó, họa mi Ariana Grande bất ngờ thông báo hủy show trước giờ G chỉ 5 tiếng đồng hồ khiến nhiều fan Việt một phen sốc nặng. Trong khi âm thanh, ánh sáng, khán giả gần như đã chuẩn bị sẵn sàng chỉ để chờ sự xuất hiện của Ariana Grande, thế nhưng chỉ một dòng thông báo ngắn ngủi của cô nàng trên Instagram đã kết thúc tất cả.

Tuy nhiên, MC Thùy Minh lại cho rằng, một nhân vật chuyên tổ chức những show diễn nặng ký như Phillip Nguyễn - người chịu trách nhiệm chính trong ban tổ chức show diễn Ariana Grande tại Việt Nam hoàn toàn có thể lường trước được vấn đề này, và không khó để anh có thể lấp đầy chỗ trống trên sân vận động. Vậy lý do vì sao Ariana Grande vẫn quyết định không biểu diễn?

Đi ngược lại vấn đề sức khỏe của Ariana Grande, nữ MC cho rằng nếu thật sự cô diva trẻ này không đủ sức khỏe để biễu diễn như lời thông báo thì đã không thể cháy hết mình tại Philipines ở show diễn trước đó, và lại càng không thể bay đi Bắc Kinh trình diễn thêm 2 đêm nữa. Tour diễn Dangerous Woman cũng còn cả một chuỗi dài ngày lưu diễn đã được lên kế hoạch, Ariana Grande liệu có thể lấy lý do sức khỏe để hủy show mãi được không?

“Có hay không cái deal phải tiêu thụ 70% vé? Nếu không bán đủ vé sẽ không diễn? Mình nghĩ team của Phillip Nguyễn sẽ chuẩn bị điều này rồi chứ? Với các outlet lớn nhỏ trên toàn quốc, đương nhiên họ thừa sức lấp những chỗ trống trên sân vận động. Lý do cuối cùng, mình nghĩ là sự...đỏng đảnh. Ngay sau hôm nay họ sẽ bay đi Bắc Kinh trình diễn 2 đêm nữa. Và còn một chuỗi dài ngày lưu diễn. "Sức khỏe" luôn là lý do dễ bào chữa nhất” - Nữ MC bày tỏ sực bức xúc trước thái độ làm việc thiếu chuyên nghiệp của Ariana Grande.

MC Thùy Minh cũng đưa ra nhiều dẫn chứng từ những lần cô có cơ hội phỏng vấn các ngôi sao quốc tế. Trong khi Katy Perry rất chuyên nghiệp thì Ariana Grande và Park Bom của nhóm nhạc đình đám Hàn Quốc 2NE1 lại khiến cho nhiều người thất vọng vì “bệnh ngôi sao” của mình.

“Mình phỏng vấn Katy Perry giữa một chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới, có lúc cô ấy muốn cancel show diễn ngay lập tức, nhưng đã lựa chọn không làm! Mình cũng phỏng vấn nhóm nhạc 2NE1 khi họ làm tour qua Việt Nam, chỉ riêng Park Bom "không có hứng" mà tất cả đã phải chờ gần 2 tiếng ngay trước giờ họp báo. Đến CL còn lầm bầm trong miệng, nói rằng: Một người trong bọn tao đỏng đảnh quá!” - MC Thùy Minh nhớ lại lần làm việc với 2NE1 và Katy Perry trước đó.

Chia sẻ của Thùy Minh nhanh chóng làm dấy lên một sàn sóng phẫn nộ trong cộng đồng fan Kpop vì cô đã “móc méo, xiên xỏ” đụng đến 2NE1 - một nhóm nhạc sở hữu lượng fan hùng hậu ở Việt Nam. Mặc dù phân tích của Thùy Minh phần nhiều là có lý nhưng vẫn bị lên án. Cộng đồng fan Kpop thậm chí còn lập nên làn sóng tẩy chay MC Thùy Minh trên mạng xã hội.

MC Thùy Minh sau đó cũng lên tiếng nhắn gửi đến các fan Kpop rằng ai cũng có quyền yêu thương thần tượng nhưng đừng quá mù quáng mà không ra nhận cái sai của họ:

“Nhân danh là một người già khú đã trải vài chuyện đời, chị muốn khẳng định với các em: tình yêu cháy bỏng nào rồi cũng qua đi, sẽ lớn lên… sẽ hết yêu. Vì thế, trong lúc yêu, hãy biết trân trọng!

Đừng coi ca sĩ là thánh thần, không biết đỏng đảnh là gì và không bao giờ làm gì sai. Vì các em khổ 1, người ta khổ 10, vì phải gồng lên cho xứng đáng với tình yêu của các em ấy! Nào người ta có biết mặt mình là ai, người ta chỉ cảm thấy gánh nặng yêu thương quá đà thôi” - Thùy Minh viết.