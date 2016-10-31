Không cần lộng lẫy đâu, ăn mặc như thế này cũng đủ Lý Nhã Kỳ trở thành quý bà

Giải trí 31/10/2016 12:37

Lý Nhã Kỳ và tập đoàn do cô điều hành vừa được vinh danh trong lễ trao giải Qmix 100 Top Brands 2016 dành cho những doanh nghiệp có chỉ số cạnh tranh hàng đầu Việt Nam.

Đến dự buổi lễ, Lý Nhã Kỳ khoe vẻ đẹp sang trọng của người phụ nữ thành đạt. Nữ diễn viên diện bộ đầm thanh lịch, trang điểm nhẹ nhàng khoe được những nét thanh tú trên gương mặt. Trang sức kim cương càng làm tôn thêm vẻ đẹp quý phái của cô. Đại diên cho Tập đoàn LYNK Group, ông Võ Tấn Đạt – Tổng Giám đốc lên nhân giải Qmix 100 Top Brands 2016.

Hầu hết công chúng chỉ biết Lý Nhã Kỳ là một nữ diễn viên được chú ý tại các sự kiện thời trang, điện ảnh đình đám thế giới như LHP Cannes mà ít người biết nữ diễn viên còn là một doanh nhân sắc sảo trên thương trường.

Không cần lộng lẫy đâu, ăn mặc như thế này cũng đủ Lý Nhã Kỳ trở thành quý bà - Ảnh 1
Lý Nhã Kỳ đến dự tiệc bằng siêu xe sang chảnh.

Không cần lộng lẫy đâu, ăn mặc như thế này cũng đủ Lý Nhã Kỳ trở thành quý bà - Ảnh 2
Cô chọn trang phục đen quý phái.

Bên cạnh những hoạt động nghệ thuật, thì ngay từ năm 23 tuổi, Lý Nhã Kỳ đã khởi nghiệp kinh doanh và hiện là Chủ tịch Tập đoàn LYNK Group. Sau hơn 10 năm gây dựng sự nghiệp, đến hôm nay Tập đoàn LYNK Group do Lý Nhã Kỳ sở hữu đã có những thành tựu đáng kể trong các lĩnh vực.
Trong đó, LYNK – Jewelry được biết đến là nhà phân phối kim cương, kim hoàn lớn nhất Việt Nam chuyên mang đến những mang thương trang sức hàng đầu thế giới như: De Grisogono, Paolo Piovan, Crivelli Gioielli, và Staurino.

Ở một mảng khác, LYNK - High Fashion, đơn vị được công chúng ngượng mộ những năm qua với chuỗi LYNK Show, show thời trang cao cấp hàng đầu Việt Nam, hiện là nơi hội tụ nhiều thương hiệu thời trang đẳng cấp thế giới đến các dòng thời trang cao cấp như: Zuhair Murad, Alexis Mabille, Alberta Ferretti, Georges Hobeika, Marchesa, Peet Dullaert, Toni Maticevski, Pankaj & Nidhi, Roksanda Ilincic, Rupert Sanderson, Oscar Tiye, Elcom Fur, Pollini, Hardy Amies, Saison trousers, Capri shirts, Mark Giusti, Bonastre, Savas, Thale Blanc, Celine Robert, Guy de Jean, Piera ... Đây là các thương hiệu luôn được các chính khách, đệ nhất phu nhân, các thành viên hoàng gia, các ngôi sao thế giới ưa dùng suốt nhiều năm qua.

Không cần lộng lẫy đâu, ăn mặc như thế này cũng đủ Lý Nhã Kỳ trở thành quý bà - Ảnh 3
Không cần quá lộng lẫy, Lý Nhã Kỳ vẫn kiêu sa như thế này.

Điều đáng nói, Lý Nhã Kỳ đã và đang hướng sự nghiệp kinh doanh của mình tới những lợi ích cho cộng đồng. Trong những năm qua Lý Nhã Kỳ không chỉ chăm lo cho những hoạt động kinh doanh của mình mà cô còn hướng Tập đoàn mình sở hữu tới nhiều hoạt động công đồng. LYNK Group hiện là đơn vị bảo trợ Quỹ Phát triển Y tế và Giáo dục Việt Nam (VN HEDF) .

Thông qua Quỹ Phát triển Y tế và Giáo dục Việt Nam (VN HEDF), Lý Nhã Kỳ đã có hàng loạt những hoạt động từ thiện định nhằm chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn trên mọi miền Tổ quốc.
Thời gian gần đây với lịch công tác nước ngoài dày đặc những Lý Nhã Kỳ vẫn hết sức nỗ lực để về nước chuẩn bị chương trình từ thiện dành cho bà con đã chịu nhiều thiệt hại trong trận lũ tại miền Trung vừa qua.

Không cần lộng lẫy đâu, ăn mặc như thế này cũng đủ Lý Nhã Kỳ trở thành quý bà - Ảnh 4


Lý Nhã Kỳ đang cùng Quỹ Phát triển Y tế và Giáo dục Việt Nam (VN HEDF) lên một chương trình hỗ trợ thiết thực nhất, giải quyết những nhu cầu cần thiết mang tính ổn định lâu dài cho cuộc sống người dân những xã vừa phải gánh chịu những thiệt hại nặng nề nhất ở vùng lũ tại hai tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình.

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