Gia đình nhạc sĩ Trần Quang Lộc đang rất lo lắng vì đã cạn kiệt kinh phí chữa bệnh cho ông trong giai đoạn cấp bách này.

Theo thông tin từ người thân nhạc sĩ Trần Quang Lộc, ông bị ung thư bàng quang và được gia đình đưa đi nhập viện điều trị. Qua nhiều lần kiểm tra, bác sĩ phát hiện trong phổi của ông có một khối u lớn, cần phải trải qua vài lần mổ lồng ngực để loại bỏ.

Sau lần phẫu thuật đầu tiên, bệnh tình của nhạc sĩ có sự chuyển biến khá tốt. Tuy nhiên, hiện tại gia đình đã cạn kiệt chi phí điều trị nên chưa thể sắp xếp để ông lên bàn mổ lần 2. Khoản tiền ước tính cho ca phẫu thuật tiếp theo vào khoảng 150 triệu đồng, đây là con số vượt ngoài khả năng của gia đình ông. Do vậy, hiện tại nhạc sĩ vẫn đang nằm chờ tại khoa Tiết niệu - Bệnh viện Bình Dân (TP.HCM), theo Dân Việt.

Khi nghe tin này, nhiều thành viên trong CLB Tình thơ đã kêu gọi khán giả, đồng nghiệp hãy cùng chung tay giúp đỡ gia đình nhạc sĩ Có phải em mùa thu Hà Nội. Ai cũng mong ông sớm vượt qua cơn bạo bệnh để tiếp tục sáng tác nhạc cho đời.

Trần Quang Lộc là tác giả của nhiều ca khúc nổi tiếng như Có phải em là mùa thu Hà Nội, Định mệnh, Chợt nghe em hát… Dù là nhạc sĩ nổi tiếng nhưng đã nhiều năm Trần Quang Lộc không sáng tác ca khúc mới. Do tuổi cao sức yếu, ông và gia đình hiện tại dời về sống ở một vùng ngoại ô của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Hằng ngày, nhạc sĩ dạy nhạc để có tiền trang trải cuộc sống.

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