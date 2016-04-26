Khán giả bất ngờ nhận quà từ khung giờ hạnh phúc của YouTV và SNTV

Với những món quà bất ngờ được trao đến tận nhà, đã khiến nhiều khán giả vô cùng ngạc nhiên và thích thú. Anh Quốc Huy, Q. Tân Bình – một trong những vị khán giả may mắn nhận được giải tuần của chương trình “Khung giờ hạnh phúc” trên YouTV, anh chia sẻ:

Không chỉ mang đến những thước phim gia đình giàu cảm xúc đến từ màn ảnh Thái Lan, Ấn Độ, YouTV và SNTV còn mong muốn mang đến những “Khung giờ hạnh phúc” tạo nên những cảm xúc bất ngờ cho người xem.

“Khi nhận được cuộc gọi thông báo trúng giải từ chương trình, tôi vui và bất ngờ lắm! không ngờ chỉ với một tin nhắn đơn giản mà có thể “rinh” quà về nhà”.

Trong khi đó, chị Thanh Nhã, Q. Thủ Đức cho biết: “Tôi thực sự hạnh phúc khi nhận được món quà bất ngờ từ SNTV, tôi thường xuyên xem kênh SNTV và thấy được trò chơi của chương trình nên nhắn tin thử, không ngờ trúng thiệt, mà không ngờ là tôi may mắn trúng tới hai lần. Cảm ơn SNTV đã mang lại cho chúng tôi những sự kiện đặc biệt như thế này".

Vừa được xem phim hay, vừa nhận được những món quà hấp dẫn, nhiều khán giả đã bày tỏ mong muốn được tham gia nhiều sân chơi hơn, chị Hồng Nhung, ngụ tại Hóc Môn chia sẻ niềm vui của mình: "Tôi vô cùng bất ngờ, không ngờ mình vừa được theo dõi phim hay mà còn được trúng quà. Hy vọng, SNTV tiếp tục sẽ có nhiều chương trình ý nghĩa như thế này để mang lại niềm vui cho những ai yêu thích chương trình truyền hình".

Kết thúc chương trình khuyến mại hấp dẫn, trong tháng 5, “Khung giờ Hạnh phúc” của YouTV & SNTV sẽ tiếp tục gửi đến khán giả 2 tác phẩm truyền hình đình đám của màn ảnh nhỏ Thái Lan và Philippines: “Cuộc chiến hồng nhan” phát sóng lúc 19h30 từ ngày 21/5/2016 và “Lối rẽ cho tình yêu” lúc 20h30 từ ngày 28/5/2016.

Đón xem YouTV trên Truyền hình vệ tinh K+ (kênh 61); VTC (kênh 88 – đầu thu SD, kênh 128 đầu thu HD); HTVC (kênh 39 – HT Analog; kênh số 90 – HT Digital); VTVCab (kênh 123 - cáp Digital; kênh 56 - cáp Analog); BTS (kênh 9 – cáp Analog và cáp Digital); RTB (kênh 14); SDTV (kênh 14); và SNTV trên SCTV (kênh số 7)

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