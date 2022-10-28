K-PEC giới thiệu những món ăn được đầu bếp Michelin 2sao chế biến từ lê

Mới đây, Hiệp hội xúc tiến xuất khẩu lê Hàn Quốc K-PEC đã kết hợp cùng AT - tổ chức thương mại Nông - Thủy sản Hàn Quốc chi nhánh Hồ Chí Minh, công ty Famnet vừa tổ chức một sự kiện giới thiệu trái lê cao cấp Hàn Quốc thông qua những món ăn được chế biến đặc biệt, hấp dẫn dưới bàn tay tài hoa của đầu bếp 2sao Michelin Kwon Woo Joong và masterchef Ngô Thanh Hòa.

Đầu bếp Kwon Woo Joong đã thể hiện tài năng chuẩn sao Michelin qua 5 món ăn sử dụng những cách chế biến khác nhau nhưng đều tôn lên vị ngọt, thơm của trái lê khi kết hợp lê cùng trứng cá caviar, thịt bò sống, thịt nướng…. Bên cạnh đó, đầu bếp Thanh Hoà cũng trổ tài với 1 món tráng miệng vừa đậm hương vị truyền thống Việt Nam vừa có sự biến tấu thông minh với trái lê Hàn Quốc là kem.



Vua đầu bếp cuộc thi MasterChef mùa đầu tiên tại Việt Nam - Lê Thanh Hòa thể hiện trổ tài với món tráng miệng biến tấu từ trái lê.





Những món ăn độc đáo được các đầu bếp chế biến cùng với lê Hàn Quốc.

Đại diện KPEC - ông Shim Hoon Gi chia sẻ rất mong người tiêu dùng Việt Nam không chỉ biết tới mà còn dành sự quan tâm, tình yêu cho trái lê Hàn Quốc qua sự kiện lần này. Đặc biệt với tem kiểm chứng K-Pear, KPEC cũng mong người tiêu dùng có thể tiếp cận đúng tới sản phẩm này, tránh bị nhầm lẫn với những sản phẩm giả.



Đại diện KPEC - ông Shim Hoon Gi

Tham dự sự kiện là những đại diện cấp cao trong nhiều lĩnh vực tại Việt Nam và các nghệ sỹ, KOL nổi tiếng như Yến Trang, Yến Nhi, Chen Lu Ru, Nicky.. Các quan khách đều thể hiện sự ngạc nhiên trước chất lượng và khả năng nâng tầm món ăn của trái lê Hàn Quốc.





Hai nghệ sĩ Yến Trang - Yến Nhi cũng tham dự sự kiện này để thưởng thức những món ăn được chế biến với lê Hàn Quốc.

Lê Hàn Quốc được lựa chọn cẩn thận tại nông trại có nguồn nước sạch và được kiểm soát nghiêm ngặt bởi hệ thống nuôi trồng đạt tiêu chuẩn cao. Cho đến nay, Lê Hàn Quốc đã được xuất khẩu đến hơn 30 quốc gia trên thế giới và trong đó, Việt Nam là nước tiêu thụ đứng thứ 3.