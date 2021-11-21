Jack bị réo tên vì tin đồn một sao hạng A cát xê khủng nhưng nợ tiền chu cấp cho con 4 - 5 tháng

Nguồn tin khẳng định đây là sao nam hạng A của Vbiz, có thu nhập khủng nhưng lại không gửi cho con ruột mình 1 đồng nào suốt 4 - 5 tháng vừa qua.

Mới đây trên mạng xã hội bỗng xuất hiện một bài đăng tiết lộ một sao nam hạng A của Vbiz đã nhiều tháng không gửi tiền chu cấp con. Chẳng nêu rõ tên ai nhưng dân mạng lại nghĩ ngay đến Jack.

Bài đăng tố nam ca sĩ nào đó không gửi tiền chu cấp nuôi con.

Không khó hiểu khi Jack lại dính vào lùm xùm lần này. Bởi cách đây không lâu, nam ca sĩ vướng ồn ào bắt cá nhiều tay, và có con với Thiên An - nữ diễn viên hợp tác trong dự án MV Sóng gió cùng nhiều MV trăm triệu view khác.

Sự việc này, khiến anh chàng gặp phải ảnh hưởng không nhỏ trong công việc, phải rời khỏi nhiều gameshow nổi tiếng. Thậm chí, nữ diễn viên Thiên An cũng hé lộ thông tin mỗi tháng gia đình Jack chỉ trợ cấp cho con/cháu ruột là bé Sol khoản tiền 5 triệu đồng nên càng khiến dân tình nhắc tên anh liên tục.

Dân mạng nghĩ ngay đến Jack khi tin đồn tố cáo một nam ca sĩ nào đó trong showbiz. Tuy nhiên, tất cả vẫn chỉ mới là suy đoán từ cộng đồng mạng và người đăng bài viết về tin đồn trên vẫn chưa đưa ra thêm bằng chứng nào thiết thực.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/jack-bi-reo-ten-vi-tin-don-mot-sao-hang-a-cat-xe-khung-nhung-no-tien-chu-cap-cho-con-4-5-thang-437639.html