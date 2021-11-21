Jack bị réo tên vì tin đồn một sao hạng A cát xê khủng nhưng nợ tiền chu cấp cho con 4 - 5 tháng

Giải trí 21/11/2021 21:18

Nguồn tin khẳng định đây là sao nam hạng A của Vbiz, có thu nhập khủng nhưng lại không gửi cho con ruột mình 1 đồng nào suốt 4 - 5 tháng vừa qua.

Mới đây trên mạng xã hội bỗng xuất hiện một bài đăng tiết lộ một sao nam hạng A của Vbiz đã nhiều tháng không gửi tiền chu cấp con. Chẳng nêu rõ tên ai nhưng dân mạng lại nghĩ ngay đến Jack. 

Jack bị réo tên vì tin đồn một sao hạng A cát xê khủng nhưng nợ tiền chu cấp cho con 4 - 5 tháng - Ảnh 1

Bài đăng tố nam ca sĩ nào đó không gửi tiền chu cấp nuôi con.

Không khó hiểu khi Jack lại dính vào lùm xùm lần này. Bởi cách đây không lâu, nam ca sĩ vướng ồn ào bắt cá nhiều tay, và có con với Thiên An - nữ diễn viên hợp tác trong dự án MV Sóng gió cùng nhiều MV trăm triệu view khác.

Jack bị réo tên vì tin đồn một sao hạng A cát xê khủng nhưng nợ tiền chu cấp cho con 4 - 5 tháng - Ảnh 2

Sự việc này, khiến anh chàng gặp phải ảnh hưởng không nhỏ trong công việc, phải rời khỏi nhiều gameshow nổi tiếng. Thậm chí, nữ diễn viên Thiên An cũng hé lộ thông tin mỗi tháng gia đình Jack chỉ trợ cấp cho con/cháu ruột là bé Sol khoản tiền 5 triệu đồng nên càng khiến dân tình nhắc tên anh liên tục. 

Jack bị réo tên vì tin đồn một sao hạng A cát xê khủng nhưng nợ tiền chu cấp cho con 4 - 5 tháng - Ảnh 3

Dân mạng nghĩ ngay đến Jack khi tin đồn tố cáo một nam ca sĩ nào đó trong showbiz. Tuy nhiên, tất cả vẫn chỉ mới là suy đoán từ cộng đồng mạng và người đăng bài viết về tin đồn trên vẫn chưa đưa ra thêm bằng chứng nào thiết thực.

Sau ồn ào tình ái với Jack, Thiên An chia sẻ: "Mặt con gái lúc nào cũng trong trạng thái cọc vì khi mang thai mẹ rất hay buồn và khóc"

Sau ồn ào tình ái với Jack, Thiên An chia sẻ: "Mặt con gái lúc nào cũng trong trạng thái cọc vì khi mang thai mẹ rất hay buồn và khóc"

Thiên An bật khóc, lần đầu trải lòng sau sóng gió tình ái với Jack: "Hai chữ tủi thân sẽ không bao giờ là đủ đối với những gì mà An đã trải qua".

Xem thêm
Từ khóa:   Jack và Thiên An Thiên An Jack thừa nhận có con với Thiên An

TIN MỚI NHẤT

Nấm rơm có nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng ăn thế nào để tốt nhất

Nấm rơm có nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng ăn thế nào để tốt nhất

Dinh dưỡng 57 phút trước
Người chồng trong vụ án ở Đồng Nai đã xuất viện, gia đình đưa về quê tiếp tục điều trị

Người chồng trong vụ án ở Đồng Nai đã xuất viện, gia đình đưa về quê tiếp tục điều trị

Đời sống 1 giờ 27 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười ngày ra mắt và màn xử lý khiến nhà bạn trai ngỡ ngàng

Tình huống dở khóc dở cười ngày ra mắt và màn xử lý khiến nhà bạn trai ngỡ ngàng

Tâm sự Eva 1 giờ 57 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi tìm ra nguồn gốc khoản tiền gửi mang tên người chồng quá cố

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi tìm ra nguồn gốc khoản tiền gửi mang tên người chồng quá cố

Tâm sự gia đình 2 giờ 57 phút trước
Sự thật khiến người vợ bật khóc khi chứng kiến việc chồng làm trong nhà tắm lúc giữa đêm

Sự thật khiến người vợ bật khóc khi chứng kiến việc chồng làm trong nhà tắm lúc giữa đêm

Tâm sự 3 giờ 57 phút trước
Tình huống bất ngờ giữa đêm khiến hai vợ chồng tôi không khỏi bàng hoàng

Tình huống bất ngờ giữa đêm khiến hai vợ chồng tôi không khỏi bàng hoàng

Tâm sự 4 giờ 57 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 57 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ trước xấp tiền 3 triệu của chồng mỗi đêm và sự thật đằng sau

Nỗi băn khoăn của người vợ trước xấp tiền 3 triệu của chồng mỗi đêm và sự thật đằng sau

Tâm sự Eva 6 giờ 57 phút trước
Nỗi lòng cô gái lấy chồng hơn nhiều tuổi để trả nợ và cái kết bất ngờ đêm tân hôn

Nỗi lòng cô gái lấy chồng hơn nhiều tuổi để trả nợ và cái kết bất ngờ đêm tân hôn

Tâm sự Eva 7 giờ 27 phút trước
Nỗi hoang mang của người dâu trẻ khi nhận cuộc gọi video lúc đêm muộn từ bố chồng

Nỗi hoang mang của người dâu trẻ khi nhận cuộc gọi video lúc đêm muộn từ bố chồng

Tâm sự gia đình 7 giờ 57 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy