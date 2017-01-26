Huỳnh Hiểu Minh liên tục phát bao lì xì sau khi có con trai

Giải trí 26/01/2017 01:36

Sau khi vợ yêu Angela Baby hạ sinh quý tử đầu lòng, tài tử Huỳnh Hiểu Minh đã quay trở lại phim trường “Lang Gia Bảng 2 “ tại Hoành Điếm để tiếp tục làm việc.

Cặp đôi Angela Baby – Huỳnh Hiểu Minh vừa mới chào đón quý tử đầu lòng không lâu tài tử họ Huỳnh đã phải bận rộn trở lại với công việc.

Huỳnh Hiểu Minh liên tục phát bao lì xì sau khi có con trai - Ảnh 1
Hình ảnh nam diễn viên Huỳnh Hiểu Minh phát bao lì xì trên phim trường

Trở lại đoàn làm phim Lang Gia Bảng 2 Huỳnh Hiểu Minh cũng không quên phát bao lì xì cho mọi người. Được biết mỗi phong bì đều có giá trị từ 100 tệ trở lên. Tổng số phong bì mà Huỳnh Hiều Minh phát tổng cộng là 500 cái.

Huỳnh Hiểu Minh liên tục phát bao lì xì sau khi có con trai - Ảnh 2
Cận cảnh những phong bì của Huỳnh Hiểu Minh phát tặng toàn bộ đoàn làm phim

Huỳnh Hiểu Minh nổi tiếng là biết chiều lòng phóng viên và đồng nghiệp nên được rất nhiều người quý mến. Ngay sau khi vợ sinh con, mặc dù còn rất mệt mỏi nhưng Huỳnh Hiểu Minh vẫn chăm sóc đến cánh phóng viên đưa tin tại bệnh viện rất chu đáo. Khi vợ xuất viện, cánh phóng viên cũng được người nhà cặp đôi Angela Baby – Huỳnh Hiểu Minh phát lì xì.

 

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