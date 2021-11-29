Hương Giang và Matt Liu xác nhận đã về chung một nhà, thế này thì siêu đám cưới đến nơi rồi

Giải trí 29/11/2021 15:13

Cư dân mạng xôn xao trước hình ảnh cặp đôi khoe ảnh chụp check in một góc ngôi nhà chung.

Mới đây trên trang cá nhân, Matt Liu công khai đăng bức ảnh trang hoàng nhà mới. Ngay lập tức, người hâm mộ đã nhận ra góc nhà mới này của Matt Liu giống y hệt dinh thự của người yêu tin đồn. Đặc biệt, trên trang cá nhân Hương Giang cũng có động thái chụp ảnh khoe nhà đúng góc giống Matt Liu như ngầm xác nhận cả hai đã chính thức Ở CHUNG MỘT NHÀ.

Hương Giang và Matt Liu xác nhận đã về chung một nhà, thế này thì siêu đám cưới đến nơi rồi - Ảnh 1

Hình ảnh được cho là 

Theo đó, Matt Liu viết trên trang cá nhân của mình cho biết hôm nay là ngày tốt để có thể thỉnh tượng Phật về nhà mới của mình. Anh hy vọng bức tượng này sẽ đem lại may mắn cho gia đình nhỏ của mình trong tương lai và bạn bè, người thân xung quanh. Về phía Hương Giang, ngay sau khi Matt Liu đăng ảnh thì nàng Hậu cũng có story tương tự.

Vậy là Hương Giang đã "chốt đơn" với CEO Matt Liu rồi, dân tình có thể hi vọng về "siêu đám cưới" sẽ được tổ chức thật hoành tráng tới đây.

Mang danh Hoa hậu có nhan sắc "nghiêng nước nghiêng thành" nhưng Hương Giang vẫn chỉnh ảnh đến méo cả khung hình

Mang danh Hoa hậu có nhan sắc "nghiêng nước nghiêng thành" nhưng Hương Giang vẫn chỉnh ảnh đến méo cả khung hình

Hương Giang đăng ảnh khoe nhan sắc xinh đẹp miễn bàn nhưng cái tường phía sau, nó lạ lắm!

Xem thêm
Từ khóa:   Hương Giang Hoa hậu chuyển giới Hương Giang Hương Giang và Matt Liu

TIN MỚI NHẤT

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi tìm ra nguồn gốc khoản tiền gửi mang tên người chồng quá cố

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi tìm ra nguồn gốc khoản tiền gửi mang tên người chồng quá cố

Tâm sự gia đình 1 giờ 25 phút trước
Sự thật khiến người vợ bật khóc khi chứng kiến việc chồng làm trong nhà tắm lúc giữa đêm

Sự thật khiến người vợ bật khóc khi chứng kiến việc chồng làm trong nhà tắm lúc giữa đêm

Tâm sự 2 giờ 25 phút trước
Tình huống bất ngờ giữa đêm khiến hai vợ chồng tôi không khỏi bàng hoàng

Tình huống bất ngờ giữa đêm khiến hai vợ chồng tôi không khỏi bàng hoàng

Tâm sự 3 giờ 25 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 25 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ trước xấp tiền 3 triệu của chồng mỗi đêm và sự thật đằng sau

Nỗi băn khoăn của người vợ trước xấp tiền 3 triệu của chồng mỗi đêm và sự thật đằng sau

Tâm sự Eva 5 giờ 25 phút trước
Nỗi lòng cô gái lấy chồng hơn nhiều tuổi để trả nợ và cái kết bất ngờ đêm tân hôn

Nỗi lòng cô gái lấy chồng hơn nhiều tuổi để trả nợ và cái kết bất ngờ đêm tân hôn

Tâm sự Eva 5 giờ 55 phút trước
Nỗi hoang mang của người dâu trẻ khi nhận cuộc gọi video lúc đêm muộn từ bố chồng

Nỗi hoang mang của người dâu trẻ khi nhận cuộc gọi video lúc đêm muộn từ bố chồng

Tâm sự gia đình 6 giờ 25 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 25 phút trước
Sự thật sau di chúc để lại toàn bộ tài sản cho cháu gái và mảnh giấy xét nghiệm giấu kín

Sự thật sau di chúc để lại toàn bộ tài sản cho cháu gái và mảnh giấy xét nghiệm giấu kín

Tâm sự 6 giờ 55 phút trước
Nỗi lòng nghẹn ngào của tôi khi biết được điều người yêu cũ đã làm sau 5 năm

Nỗi lòng nghẹn ngào của tôi khi biết được điều người yêu cũ đã làm sau 5 năm

Tâm sự 7 giờ 25 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy