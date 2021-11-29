Cư dân mạng xôn xao trước hình ảnh cặp đôi khoe ảnh chụp check in một góc ngôi nhà chung.

Mới đây trên trang cá nhân, Matt Liu công khai đăng bức ảnh trang hoàng nhà mới. Ngay lập tức, người hâm mộ đã nhận ra góc nhà mới này của Matt Liu giống y hệt dinh thự của người yêu tin đồn. Đặc biệt, trên trang cá nhân Hương Giang cũng có động thái chụp ảnh khoe nhà đúng góc giống Matt Liu như ngầm xác nhận cả hai đã chính thức Ở CHUNG MỘT NHÀ.

Hình ảnh được cho là

Theo đó, Matt Liu viết trên trang cá nhân của mình cho biết hôm nay là ngày tốt để có thể thỉnh tượng Phật về nhà mới của mình. Anh hy vọng bức tượng này sẽ đem lại may mắn cho gia đình nhỏ của mình trong tương lai và bạn bè, người thân xung quanh. Về phía Hương Giang, ngay sau khi Matt Liu đăng ảnh thì nàng Hậu cũng có story tương tự.

Vậy là Hương Giang đã "chốt đơn" với CEO Matt Liu rồi, dân tình có thể hi vọng về "siêu đám cưới" sẽ được tổ chức thật hoành tráng tới đây.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/huong-giang-va-matt-liu-xac-nhan-da-ve-chung-mot-nha-the-nay-thi-sieu-dam-cuoi-den-noi-roi-439043.html