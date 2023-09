Hotboy 'khu ổ chuột' Ngọc Thịnh làm “bùng nổ” “Thử thách cùng bước nhảy”

Chiều qua, 12.6.2015 tại TTTM Crescent Mall quận 7 đã chính thức diễn ra buổi công bố mùa thứ 4 của chương trình truyền hình tìm kiếm tài năng vũ đạo Thử thách cùng bước nhảy - So you think you can dance 2015 (TTCBN). Báo giới, hàng trăm vũ công và người hâm mộ đã thực sự “đốt cháy” sự kiện ra mắt ấn tượng này. Lần lượt các vũ công hàng đầu tại Việt Nam đã xuất hiện để mang đến một màn khởi đầu suôn sẻ cho mùa thứ 4 của Thử thách cùng bước nhảy.



Thành phần BGK của chương trình năm nay



Quán quân TTCBN mùa 2 Ngọc Thịnh



(Bìa trái) Quán quân TTCBN mùa 2 Sơn Lâm



Quán quân TTCBN mùa đầu tiên Lâm Vinh Hải