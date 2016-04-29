Hot teen My Thiên Thần: 'Tôi không dại mà lột đồ cho thiên hạ xem'

Giải trí 29/04/2016 09:42

Gây sốt với các clip giả gái, nhảy sexy hút hàng trăm nghìn lượt xem trên mạng xã hội, hot teen My Thiên Thần lần đầu có những chia sẻ về điều này.

My Thiên Thần là nickname của Huỳnh Tấn Đạt, sinh năm 1993, hiện đang sống ở Bến Tre. Từng là gương mặt hot teen được giới trẻ yêu mến, mới đây, 9X càng gây chú ý hơn khi công khai tình cảm với Hoàng Anh Lê (hot boy xăm trổ, sinh năm 1988, Kiên Giang). Bên cạnh đó, My Thiên Thần còn là chủ nhân của nhiều clip giả gái, nhảy sexy gây sốt trên mạng.

Hot teen My Thiên Thần: 'Tôi không dại mà lột đồ cho thiên hạ xem' - Ảnh 1
Những clip giả gái, nhảy sexy của Huỳnh Tấn Đạt thu hút lượt xem trên mạng.

Liên hệ với My Thiên Thần, anh cho biết: "Mình làm những clip nhảy để chia sẻ trên trang cá nhân gửi đến bạn bè và fan hâm mộ. Bản thân khẳng định, mình không dại gì mà cởi không cho thiên hạ xem. Mình làm chỉ mục đích giải trí, không quá thô tục và ảnh hưởng đến ai là được".

Hot teen My Thiên Thần: 'Tôi không dại mà lột đồ cho thiên hạ xem' - Ảnh 2
Anh thường xuyên chia sẻ ảnh giả gái xinh xắn trên trang cá nhân.

Về những bình luận trái chiều, ý kiến "ném đá" của dư luận, 9X Bến Tre cho hay, anh không quá bận tâm về chuyện này.

"Mạng xã hội cũng cá hai mặt của nó, quan trọng là bản thân kiểm soát được những hành động của mình, không quá xa đà trước thế giới ảo. Mình chỉ nhìn vào mặt tích cực của vấn đề và bỏ qua những đàm tiếu, phán xét tiêu cực" - chàng trai sinh năm 1993 bày tỏ.

Hot teen My Thiên Thần: 'Tôi không dại mà lột đồ cho thiên hạ xem' - Ảnh 3
9X không ngần ngại thừa nhận mình thuộc thế giới thứ 3.

Hot teen My Thiên Thần: 'Tôi không dại mà lột đồ cho thiên hạ xem' - Ảnh 4
Trong vai trò nam nhi anh cũng không kém "chuẩn men".

Trước đó, My Thiên Thần cũng không ngần ngại công khai giới tính với cộng đồng mạng. Lạc quan và dám sống thật với chính mình nên anh được đông đảo giới trẻ ủng hộ và yêu mến.

Hiện My Thiên Thần còn nhận quảng cáo nhiều sản phẩm cho cửa hàng, shop thời trang... Trên trang cá nhân, 9X cũng hút hơn 100.000 lượt người theo dõi. Ngoài tài giả giá, Tấn Đạt còn biết dạy trang điểm, anh cho biết đây là sở thích cá nhân và đã thực hiện được gần 4 năm. 

 

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