Hậu ly dị, Cường đô la bất ngờ dành cho Hồ Ngọc Hà những điều này

Trải qua những đắng cay ngọt bùi cùng những bão táp phong ba thời gian qua đi, anh mới hiểu và nhận thấy rằng anh thật sự cần có em. Anh nhớ những ngày mình còn ở cùng nhau. Henry con của chúng ta ngày càng trưởng thành và em biết không? Ba Cường rất tự hào vì Henry của mẹ Hà ngày càng vẽ đẹp và chăm chỉ luyện đàn piano nữa.

Chúng ta hãy bỏ qua hết những gì không đáng có và làm lại tất cả vì con em nhé và hơn bao giờ hết anh muốn được bù đắp lại cho mẹ của Henry. Gia đình ta sẽ lại cùng dành cho nhau những giờ phút ý nghĩa, anh sẽ lại đánh đàn piano cho em nghe nhé rồi gia đình ta sẽ lại ở bên nhau cùng dành thời gian cho nhau tận hưởng những show tuyệt vời, anh nhớ cả những trưa nắng bên sân golf gia đình ta có nhau, anh nhớ khoảnh khắc em tắm nắng bên cạnh con, những phút giây tuyệt vời, những đêm say khướt đến quên đường về của đôi ta và nếu em muốn anh sẽ đưa 2 mẹ con đi du ngoạn khắp thế giới tới những chân trời mới nơi gia đình ta chưa tới.

Gia đình chúng ta sẽ lại đoàn tụ và còn gì tuyệt hơn thế. Ngày tháng chúng ta có nhau còn gì tuyệt vời hơn tình cảm gia đình, điều đó thiêng liêng biết bao nhiêu, đáng trân trọng biết bao nhiêu. Ai cũng sẽ hiểu và đồng cảm với gia đình ta.

Nếu em có đọc được những dòng anh viết thì xin em hãy trở lại với anh và con em nhé. Gia đình chúng ta không thể thiếu em. Con của chúng ta cần em hơn bao giờ hết và anh cần em.

Ba và Henry yêu mẹ Hà rất nhiều.!!!

"Anh yêu em. Will you marry me again."

Dù quá khứ Hà Hồ và Cường đô la có ra sao thì tâm nguyện của đại gia phố núi nhận được nhiều sự ủng hộ của cộng động mạng.

"Một người đàn ông trên cả tuyệt vời, sau bao nhiêu sóng gió thăng trầm của cuộc sống thì giờ đây họ lại trở về bên nhau, tôi thật sự ngưỡng mộ anh, ngưỡng mộ sự trân thành của anh. Chúc cho anh luôn được bình an và hạnh phúc. Luôn có những nụ cười viên mãn, tôi tin rằng trên đời này còn rất nhiều người đàn ông tốt như anh" - thành viên Dư Nguyễn viết.

Tài khoản Heo Sữa cũng tỏ ra đồng tình: "Đàn ông phản bội là không thể tha thứ, nhưg biết sai và nhận thức được việc họ làm thì em nghĩ nên quay về chị nhé, vì còn Henry".