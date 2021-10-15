HOT: Nữ CEO lừng danh đăng đàn tìm Hồ Văn Cường để ký hợp đồng hơn 8 tỷ, tuyên bố tặng căn hộ hơn 5 tỷ ở Hà Nội

Sau rất nhiều lời mời hợp tác, Hồ Văn Cường tiếp tục được 1 nữ CEO đăng tải thông báo muốn liên hệ để kí hợp đồng quảng cáo với mức thu nhập khủng.

Những ngày qua, thông tin xoay quanh Phi Nhung, Hồ Văn Cường thu hút rất nhiều sự quan tâm của dư luận. Tiền cát - xê của Hồ Văn Cường đã được quản lý chi trả những vẫn còn nhiều người bàn tán. Mới đây một nữ đại gia nổi tiếng trong ngành du lịch quốc tế, doanh nhân N.T.P.L. bày tỏ muốn ký hợp đồng tiền tỷ và tặng nhà cho Hồ Văn Cường. Nguyên văn chia sẻ của nữ CEO như sau: "Cần tìm ca sĩ Hồ Văn Cường ký hợp đồng 8 năm đại diện hình ảnh công ty, trả đủ luôn 8.800.000.000 vnd và tặng 1 căn hộ đã hoàn thiện tại Hà Nội trị giá 5.800.000.000 vnd. Vui lòng liên hệ: Tổng giám đốc công ty du lịch, du học, di dân...".

Một nữ doanh nhân ngỏ lời muốn ký hợp đồng tiền tỷ với Hồ Văn Cường - Ảnh: Internet Đính kèm dưới bài viết là nhiều hình ảnh chụp chung của ca sĩ Hồ Văn Cường và đại gia ngành du lịch. Điều này chứng tỏ cả 2 đã có thời gian quen biết với nhau ngoài đời. Sau khi đăng tải dòng trạng thái đã nhận được hơn 2k lượt thích, hàng trăm lượt bình luận và chia sẻ khen ngợi tấm lòng của vị nữ doanh nhân này. Bên cạnh đó, không ít số đông cũng đặt ra hoài nghi về những lời hứa hẹn này. Nữ doanh nhân từng có cơ hội gặp gỡ, tiếp xúc với Hồ Văn Cường - Ảnh: Internet Được biết, ngày hôm qua, bầu Thụy - một trong những doanh nhân giàu có nhất Việt Nam trên sàn chứng khoán đã ngỏ ý muốn giúp đỡ cho Hồ Văn Cường được học Đại học và hậu thuẫn nam ca sĩ trên con đường ca hát. Cụ thể, ông viết trên trang cá nhân: "Mình thần tượng danh ca, nhạc sĩ Ngọc Sơn, cố ca sĩ Phi Nhung và ca sĩ Hồ Văn Cường. Ekip Phi Nhung không còn giá trị vì Phi Nhung đã quá cố. Cường ơi, chú có thể chỉ bảo cho con để xây dựng được ekip như của anh 3 danh ca, nhạc sĩ Ngọc Sơn. Khó đến đâu thì chú giúp đỡ cháu để cháu đam mê ca hát và học đại học".

Trong khi đó, hoa hậu Phương Lê cũng tỏ ý muốn cho Cường mượn chung cư cao cấp 160m2 nhưng không cách nào liên lạc được. Vì vậy cô nhắn: "Hãy nhắn tin cho cô nếu con muốn nhé. Cô không biết cách liên lạc nên cô phải viết trên Facebook. Phải cố gắng học để thành danh cho mẹ con hãnh diện, tự hào, mỉm cười nơi thiên đàng con nhé". Hoa hậu Phương Lê bảo vệ Hồ Văn Cường trước 'mũi dùi' của dư luận Ảnh: Internet Trước đó, vào ngày 11/10, Hồ Văn Cường đăng tải thông báo: "Thời gian sắp tới con sẽ tập trung vào việc học và con sẽ học hỏi và trao dồi nhiều hơn đam mê của con. Và điều con mong muốn ở bản thân con là sẽ phải tự lập và cố gắng nhiều hơn nên việc hợp tác giữa con và công ty của mẹ sẽ dừng lại. Hiện Facebook cá nhân, Fanpage và Youtube của con đều thuộc quyền sở hữu của công ty nên con xin được được gửi trả lại. Con sẽ thông báo cho mọi người khi con có Facebook và Fanpage mới". Hồ Văn Cường đã chấm dứt hợp tác với công ty của cố ca sĩ Phi Nhung - Ảnh: Internet Hiện tại, phía Hồ Văn Cường vẫn chưa có động thái gì mới sau khi nhận được lời mời hợp tác. Nhiều người cho rằng, nam ca sĩ đang cố gắng ổn định cuộc sống và tập trung cho việc học sau những ồn ào đã xảy ra.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hot-nu-ceo-lung-danh-dang-dan-tim-ho-van-cuong-de-ky-hop-dong-hon-8-ty-tuyen-bo-tang-can-ho-hon-5-ty-o-ha-noi-431216.html