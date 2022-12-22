Hội nhóc tỳ ít được lên sóng nhưng vẫn khiến cộng động mạng mê mẫn

Giải trí 22/12/2022 18:13

Không chỉ sinh ra trong một gia đình bề thế, cuộc sống sung túc mà dàn nhóc tỳ nhà sao Việt còn sở hữu vẻ ngoài đáng yêu, tính cách hoạt bát, lanh lợi. Nhanh chóng điểm qua những gương mặt "chiếm sóng" MXH thời gian qua là ai nhé!

Bé Jerard - Con trai Bảo Thy

Bảo Thy không để lộ gương mặt bé, có lẽ nhằm để tránh thị phị và bảo vệ sự riêng tư tuyệt đối cho con. Chính vì có mẹ là ca sĩ nổi tiếng, ba là đại gia giàu nức tiếng,nên quý tử nhà " Công chúa bong bóng " không chỉ được giới truyền thông săn đón mà cả cộng đồng mạng cũng quan tâm và theo dõi nhiệt tình ai nấy đều vô cùng tò mò về diện mạo của cậu thiếu gia nhà giàu này. 

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Bảo Thy khoe ảnh con trai "giấu mặt"

Bảo Thy và ông xã đại gia Phan Lĩnh sau khi kết hôn đã chào đón một bé trai vô cùng kháu khỉnh

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Ảnh cưới của vợ chồng  " Công chúa bong bóng " 
Hội nhóc tỳ ít được lên sóng nhưng vẫn khiến cộng động mạng mê mẫn - Ảnh 3
" Công chúa bong bóng " khoe ảnh rõ mặt con trai cưng 

Thời gian gần đây, Bảo Thy đã khoe nhiều hình ảnh hơn về khuôn mặt cậu quý tử. Có thể thấy, nhóc tì sở hữu vẻ ngoài đáng yêu với hai má phúng phính, búng ra sữa, đôi môi chúm chím, hồng hào, làn da trắng nõn khiến ai nấy đều mê mẩn. Netizens ngay khi nhìn thấy đã dành nhiều lời khen có cánh cho con trai Bảo Thy, nhiều người còn nhận xét quý tử được thừa hưởng nhiều "gen trội" của ba và mẹ, hy vọng trong tương lai cậu bé lớn lên sẽ là một "soái ca" của showbiz Việt.

Diện mạo nhóc tì được Lan Khuê che khéo nhưng qua hình ảnh có thể thấy quý tử nhà này là một cậu bé hoạt bát, lanh lợi.

Bé Connor - Con trai Lan Khuê

Nói đến việc những bà mẹ Vbiz "giấu nhẹm" mặt con không thể nào không nhắc đến Lan Khuê. Trong suốt thời gian qua, vợ chồng Lan Khuê hạn chế đăng tải hình ảnh của con. Cô cho biết: "Tôi muốn con lớn lên có một cuộc sống bình thường như bao đứa trẻ khác, không bị áp lực từ sự nổi tiếng của ba mẹ". Chính vì thế cậu thiếu gia nhà hào môn này luôn khiến dân tình tò mò không thôi.

Sau khi về chung nhà với ông xã doanh nhân, Lan Khuê đã hạ sinh cậu quý tử đầu lòng là bé Connor.

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Gia đình 3 người vô cùng hạnh phúc
Hội nhóc tỳ ít được lên sóng nhưng vẫn khiến cộng động mạng mê mẫn - Ảnh 5
Hội nhóc tỳ ít được lên sóng nhưng vẫn khiến cộng động mạng mê mẫn - Ảnh 6
Lan Khuê thường xuyên chụp ảnh cùng bé con mỗi dịp đi chơi

 Nhiều người cho rằng Connor sinh ra đã "ngậm thìa vàng", khi là con trai của một doanh nhân thành đạt, xuất thân từ một gia tộc danh tiếng, giàu có bậc nhất ở Việt Nam. Dạo gần đây, Lan Khuê thường xuyên khoe ảnh con trên mạng xã hội khiến người hâm mộ vô cùng thích thú. Qua một số hình ảnh có thể thấy, "thế lực nhí" nhà này sở hữu vẻ ngoài đáng yêu, bụ bẫm, làn da trắng trẻo, hai má phúng phính cùng kiểu đầu đinh cá tính khiến ai nhìn cũng muốn nựng. Bé Connor được nhận xét là cứng cáp, lớn phổng phao, cậu nhóc có chiều cao nổi bật hơn những bé đồng trang lứa. Nhiều người cho rằng cậu thiếu gia nhà này sẽ là cái tên "nổi đình đám" trong giới nhà giàu.

Richard Nguyễn Chloe Nguyễn- Con trai, con gái Tăng Thanh Hà

Cuộc sống gia đình hào môn của Tăng Thanh Hà dường như luôn được cộng đồng mạng theo dõi và quan tâm nhiệt tình, Khán giả sẽ vô cùng tò mò về cậu cả nhà Tăng Thanh Hà - Louis Nguyễn bởi hình ảnh của cậu bé ít khi được mẹ cho "lên sóng". Người hâm mộ chỉ nhìn thấy diện mạo của bé Richard (tên tiếng Anh của con trai Tăng Thanh Hà) qua những bức ảnh không được chụp cận mặt hoặc một số hình ảnh bị rò rỉ. Có bố là doanh nhân nổi tiếng với khối tài sản khổng lồ, mẹ là một nữ diễn viên "nổi đình nổi đám" một thời với vai diễn cô Trúc bán sách trong bộ phim Bỗng dưng muốn khóc. Chính vì thế không nghĩ cũng đoán được cuộc sống của thiếu gia Richard sẽ sung sướng như nào.

Hội nhóc tỳ ít được lên sóng nhưng vẫn khiến cộng động mạng mê mẫn - Ảnh 7
"Ngọc nữ" và con trai trong chuyến du lịch gia đình  

 

Sau khi về làm dâu nhà hào môn, Tăng Thanh Hà rút khỏi giới showbiz để tập trung kinh doanh và chăm sóc gia đình. Không chỉ gây dựng được sự nghiệp đáng ngưỡng mộ mà "ngọc nữ" còn là người phụ nữ của gia đình, chu toàn việc bếp núc, chăm sóc chồng con. Cô cũng được khen ngợi rất nhiều vì cách giáo dục hai bé Chloe và Richard, giúp các con từ nhỏ đã tự lập, hiểu chuyện và còn rất tình cảm.Kể từ khi bước chân vào hào môn, Hà Tăng ít hoạt động nghệ thuật, dành nhiều thời gian cho gia đình nhỏ của mình.

Hội nhóc tỳ ít được lên sóng nhưng vẫn khiến cộng động mạng mê mẫn - Ảnh 8
"Ngọc nữ" và con gái Chloe

Qua những hình ảnh được Hà Tăng đăng tải, có thể thấy 2 bé cực kỳ đáng yêu và ngoan ngoãn, thường xuyên giúp đỡ mẹ làm những việc lặt vặt như chăm sóc cây cối trong nhà. Ngoài ra, Hà Tăng từng chia sẻ những khoảnh khắc các con quấn quýt nằm cạnh mình, hai tay ôm chặt nằm trong lòng mẹ khiến cộng đồng mạng tan chảy. Xuất thân từ một gia đình bề thế, các nhóc tỳ nhà Hà Tăng không chỉ ham học hỏi, đọc nhiều sách mà lại còn chăm học ngoại ngữ, Richard còn được mẹ hướng dẫn những kỹ năng khác như nấu ăn, vẽ tranh,... rèn luyện tính tự lập ngay từ bé. Hy vọng trong tương lai, thiếu gia Richard Nguyễn sẽ nổi đình đám không thua kém gì bố mẹ.

Hội nhóc tỳ ít được lên sóng nhưng vẫn khiến cộng động mạng mê mẫn - Ảnh 9

Subeo - Con trai Cường Đô La và Hồ Ngọc Hà

Nguyễn Quốc Hưng, Subeo hay Henry Nguyễn đều được biết đến là cậu quý tử của "đại gia phố núi" Cường Đô La và "Nữ hoàng giải trí" Hồ Ngọc Hà. Ngay từ khi chào đời, anh chàng đã được dự đoán có một cuộc sống nhung lụa khiến nhiều người ngưỡng mộ. Từ nhỏ, Subeo đã được đưa đón bằng bộ sưu tập siêu xe bạc tỷ của bố Cường Đô La, sống trong ngôi biệt thự rộng lớn, giá trị bậc nhất Sài Thành.

Hội nhóc tỳ ít được lên sóng nhưng vẫn khiến cộng động mạng mê mẫn - Ảnh 10
Subeo và bố mẹ thuở còn mặn nồng 

Hậu tan vỡ, Hồ Ngọc Hà - Cường Đô La đều tìm được cho mình hạnh phúc mới

Dù không thường xuyên lộ diện trên mạng xã hội, thế nhưng chỉ cần lộ diện, anh chàng này lại khiến cộng đồng mạng được phen rần rần bởi tần suất xuất hiện rất hiếm. Không khó nhận ra, Subeo luôn gây chú ý với nhiều sự thay đổi đến bất ngờ, netizens đã nhanh chóng nhận ra cậu bé trông "có da có thịt" hơn ngày trước rất nhiều, thêm vào đó là vẻ ngoài đẹp trai, tuấn tú, chiều cao nổi bật. Chưa hết, Subeo còn được biết là một cậu bé sống tình cảm, luôn yêu thương và biết phụ bố mẹ chăm sóc em ở 2 bên gia đình. Nhiều người tin rằng Subeo sẽ trở thành một "soái ca" thực thụ trong tương lai.

Hội nhóc tỳ ít được lên sóng nhưng vẫn khiến cộng động mạng mê mẫn - Ảnh 11
Hai mẹ con Subeo 

Ngoài ra, Subeo còn bộc lộ khả năng nói tiếng anh lưu loát ngay từ bé.

Sinh ra ở vạch đích là thế, mới tí tuổi đã được ba sắm cho xế hộp đắt đỏ nhưng cậu chàng không tỏ ra kiêu ngạo hay khó chiều mà luôn hoạt bát hòa đồng và giản dị bên cạnh gia đình mới của bố mẹ. 

Hội nhóc tỳ ít được lên sóng nhưng vẫn khiến cộng động mạng mê mẫn - Ảnh 12
Hội nhóc tỳ ít được lên sóng nhưng vẫn khiến cộng động mạng mê mẫn - Ảnh 13
Subeo bên cạnh 2 em và mẹ Hà bố Kim Lý 
Hội nhóc tỳ ít được lên sóng nhưng vẫn khiến cộng động mạng mê mẫn - Ảnh 14
Subeo bên cạnh bố Cường và mẹ Trang 

Hiện tại, Subeo đang có cuộc sống hạnh phúc bên các ông bố, bà mẹ.

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Hồ Ngọc Hà khiến dân tình phát sốt khi có hành động thân mật với Kim Lý trên thảm đỏ sự kiện

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Từ khóa:   Hồ Ngọc Hà Các con của Tăng Thanh Hà Bảo Thy

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