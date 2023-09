Thái Trinh là thí sinh nhỏ tuổi nhất Tuyệt đỉnh tranh tài mùa thứ 2. Cố gái 21 tuổi này xuất thân từ hiện tượng trên mạng xã hội bởi khả năng cover các ca khúc quốc tế. Cột mốc đáng nhớ đến với Thái Trinh khi năm 18 tuổi cô gây tiếng vang tại The Voice mùa 1 và trở thành một trong những học trò cưng của “nữ hoàng giải trí” Hồ Ngọc Hà.





Thái Trinh trưởng thành hơn với Jazz qua ca khúc Fly me to the moon và bùng nổ với siêu phẩm Waka waka - This time for Africa.

Bên cạnh đó, sự khắc nghiệt của Tuyệt đỉnh tranh tài nằm ở các thử thách đến từ nhiều dòng nhạc khác nhau. Trong hành trình 8 tuần thi đã qua, Thái Trinh là thí sinh để lại nhiều dấu ấn bởi phong độ thất thường đến từ khâu chọn bài. Tuy nhiên, trên tất cả, cô em út này luôn tỏa sáng đúng lúc khi gặp các thể loại đúng gu.

Thái Trinh từng là ca sỹ xuất sắc nhất trong đêm Disco với Uptown Funk nhưng cũng tuột dốc với thể loại Bolero. Khác với Thảo Trang luôn luôn vững phong độ thì Thái Trinh lại là một đối thủ đáng gờm bởi khó có thể biết khi nào cô tỏa sáng.

Đêm thi Jazz và Latin đánh dấu thêm một cột mốc đáng nhớ của Thái Trinh khi cả 3 giám khảo Phương Uyên, Hồng Nhung và Anh Quân đều bày tỏ nhận định cô là thí sinh xuất sắc nhất đêm thi. Cá biệt, lần đầu tiên Phương Uyên đòi nhắn tin bình chọn cho một thí sinh tạiTuyệt đỉnh tranh tài. Nhưng thật tình cờ đây lại là những phần thi cuối cùng của Thái Trinh tại chương trình.





Trong giây phút chia tay, diva Hồng Nhung gửi gắm đến cô gái trẻ nhiều điều đáng nhớ, “Thái Trinh là một ca sỹ trẻ tuổi rất là tài năng và em đã dành thật nhiều cho Tuyệt đỉnh tranh tài. Tôi được biết rằng là đến với chương trình này, Thái Trinh đã gầy đi 7 cân. Nếu như chúng tôi bây giờ còn một quyền để cứu thí sinh thì chắc chắn 100% không có gì để bàn, cả ba chúng tôi sẽ dành phiếu đó cho em. Nhưng mà điều tốt đẹp nhất em để lại sẽ là những kỷ niệm..."





Ẩn số của Tuyệt đỉnh tranh tài năm nay được đánh giá là chọn bài quá sức với thử thách Jazz. Giám khảo Hồng Nhung cho rằng Huỳnh Minh Thủy cần thêm nhiều thời gian để tích lũy vốn sống vì việc cover một tác phẩm của huyền thoại Whitney Houston đòi hỏi một trình độ thanh nhạc và một vốn sống nhiều hơn.

Tiếp tục ở thử thách Latin, Phương Uyên cho rằng Thủy chưa hiểu về dòng nhạc này dẫn đến một số vấn đề về tiết tấu chưa chính xác. Huỳnh Minh Thủy trước đó luôn được đánh giá cao bởi sự nghiêm túc của cô đối với âm nhạc, bên cạnh đó là cách xây dựng hình ảnh và chọn bài thông minh.

Nhân vật còn lại là Nguyễn Hải Yến, cả hai thử thách Jazz và Latin đều không đáng ngại đối với cô. Tất cả giám khảo đều đánh giá cao 2 tiết mục của Hải Yến trong liveshow 8. Nhân dịp này, cô cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ của mình đến nhạc sỹ Phương Uyên và dù rằng nhận khá nhiều lời chê của nữ giám khảo ở các đêm trước nhưng với Hải Yến đó là những kinh nghiệm quý báu để cô làm tốt hơn về sau này.

Bên cạnh 8 tiết mục thi thì diva Hồng Nhung và MC khách mời Phạm Anh Khoa cũng gửi đến mỗi người một tiết mục. Hồng Nhung nồng nàn với Hạ trắng của Trịnh Công Sơn được phối theo phong cách Jazz và Phạm Anh Khoa rực lửa với Latin qua ca khúc Livin La Vida Loca.





Liveshow 9 với thử thách nhạc Musical sẽ diễn ra lúc 21g, thứ 7 tuần sau 13.6 tại Nhà thi đấu Maximark Cộng Hòa và được truyền hình trực tiếp trên HTV7.