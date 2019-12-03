Hoàng Thùy Linh- Ali Hoàng Dương trình diễn trong đêm bán kết 'Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019'

Giải trí 03/12/2019 13:36

Để chuẩn bị cho đêm bán kết 3/12, ban tổ chức và các thí sinh "Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019" đang tích cực tập luyện, hoàn thiện mọi công tác nhằm mang đến cho khán giả một đêm bán kết hoành tráng và đặc sắc nhất.

Hiện, ban tổ chức (BTC) Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam đã sẵn sàng cho đêm bán kết với sự đầu tư chu đáo và nghiêm túc, hứa hẹn sẽ để lại nhiều ấn tượng trong lòng khán giả. Điểm đặc biệt ấn tượng là sân khấu được thiết kế lấy hình ảnh chủ đạo từ viên kim cương. Sân khấu đã được trùng tu, sửa đổi cấu trúc và thiết kế ưu tiên mở rộng không gian, lược bỏ bớt hàng ghế gần sân khấu cũ để tạo đường walk dài giúp thí sinh khai thác tối đa kỹ năng trình diễn.

Hoàng Thùy Linh- Ali Hoàng Dương trình diễn trong đêm bán kết 'Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019' - Ảnh 1

                         Thí sinh chuẩn bị cho đêm chung kết

Ngày 2/12, trước thềm bán kết một ngày, các ca sĩ, vũ đoàn đã có mặt tại sân khấu Crown Center, Diamond Bay, Nha Trang – địa điểm diễn ra bán kết, chung kết để tập dợt chương trình và tổng duyệt sân khấu. Ca sĩ Hoàng Thùy Linh, Ali Hoàng Dương, Tia Hải Châu là những người sẽ trình diễn trong đêm bán kết.

Họ sẽ mang đến chương trình những bài hát hit làm nên tên tuổi, phù hợp với tiêu chí của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam và các phần thi trong chương trình. Hoàng Thùy Linh sẽ biểu diễn hai ca khúc: Bánh trôi nước Tứ Phủ, còn ca sĩ Ali Hoàng Dương sẽ khuấy động sân khấu bằng bản mashup Let me love youAttention. Với giọng hát đầy nội lực và kỹ thuật, ca sĩ Tia Hải Châu sẽ hát ca khúc Flash Light cùng sự kết hợp các hiệu ứng led đẹp mắt và hiện đại.

Hoàng Thùy Linh- Ali Hoàng Dương trình diễn trong đêm bán kết 'Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019' - Ảnh 2
Thí sinh tập đi catwalk

Đảm nhận vai trò dẫn dắt chương trình đêm thi bán kết là Hoa hậu H’Hen Niê và MC Đức Bảo. Lần đầu thử sức với vai trò MC một chương trình truyền hình trực tiếp lớn như Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, Hoa hậu H’Hen Niê vô cùng thích thú và tự tin sẽ làm tốt để tiếp thêm sức mạnh cho các thí sinh. 

Hoàng Thùy Linh- Ali Hoàng Dương trình diễn trong đêm bán kết 'Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019' - Ảnh 3
Hoàng Thùy Linh cũng góp tiếp mục văn nghệ

Bên cạnh các ca sĩ, vũ đòan, MC chạy chương trình, còn có sự xuất hiện của các thành viên ban giám khảo. Họ đã tập trung đông đủ về Nha Trang để chuẩn bị chấm thi cho đêm bán kết và các phần thi sắp tới.

Hoàng Thùy Linh- Ali Hoàng Dương trình diễn trong đêm bán kết 'Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019' - Ảnh 4
Ali Hoàng Dương trình diễn đêm chung kết

Trong hậu trường chuẩn bị cho đêm bán kết, top 45 thí sinh vô cùng hào hứng và hăng say tập luyện, hoàn thiện những bước cuối cùng cho đêm thi quan trọng 3/12. Trải qua một hành trình dài qua các vòng thi sơ khảo và ghi hình truyền hình thực tế, đây là thời điểm để các thí sinh chứng minh bản thân xứng đáng trở thành người kế vị của danh hiệu Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019

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