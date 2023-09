Hoàng Thùy Linh- Ali Hoàng Dương trình diễn trong đêm bán kết 'Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019'

Họ sẽ mang đến chương trình những bài hát hit làm nên tên tuổi, phù hợp với tiêu chí của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam và các phần thi trong chương trình. Hoàng Thùy Linh sẽ biểu diễn hai ca khúc: Bánh trôi nước và Tứ Phủ, còn ca sĩ Ali Hoàng Dương sẽ khuấy động sân khấu bằng bản mashup Let me love you và Attention. Với giọng hát đầy nội lực và kỹ thuật, ca sĩ Tia Hải Châu sẽ hát ca khúc Flash Light cùng sự kết hợp các hiệu ứng led đẹp mắt và hiện đại.

Thí sinh tập đi catwalk

Đảm nhận vai trò dẫn dắt chương trình đêm thi bán kết là Hoa hậu H’Hen Niê và MC Đức Bảo. Lần đầu thử sức với vai trò MC một chương trình truyền hình trực tiếp lớn như Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, Hoa hậu H’Hen Niê vô cùng thích thú và tự tin sẽ làm tốt để tiếp thêm sức mạnh cho các thí sinh.

Hoàng Thùy Linh cũng góp tiếp mục văn nghệ

Bên cạnh các ca sĩ, vũ đòan, MC chạy chương trình, còn có sự xuất hiện của các thành viên ban giám khảo. Họ đã tập trung đông đủ về Nha Trang để chuẩn bị chấm thi cho đêm bán kết và các phần thi sắp tới.

Ali Hoàng Dương trình diễn đêm chung kết

Trong hậu trường chuẩn bị cho đêm bán kết, top 45 thí sinh vô cùng hào hứng và hăng say tập luyện, hoàn thiện những bước cuối cùng cho đêm thi quan trọng 3/12. Trải qua một hành trình dài qua các vòng thi sơ khảo và ghi hình truyền hình thực tế, đây là thời điểm để các thí sinh chứng minh bản thân xứng đáng trở thành người kế vị của danh hiệu Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019.