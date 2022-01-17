Hoa hậu Phương Lê "cực gắt" với HH Đại dương Đặng Thu Thảo: 'Bớt xạo nha em'

Sáng nay (17/1), Hoa hậu Phương Lê tuyên bố 'nghỉ chơi' với Hoa hậu Đặng Thu Thảo. Chia sẻ trên truyền thông Phương Lê thẳng thắn cho hay, trong quá trình làm việc Đặng Thu Thảo không nhiệt huyết và không hề cố gắng dù đàn chị đã tạo điều kiện về mọi mặt, giúp đỡ hết lòng cả về tinh thần lẫn vật chất với hy vọng Đặng Thu Thảo sẽ có một cuộc sống tốt hơn. Nhưng cuối cùng đàn em lại vô trách nhiệm với công việc và khiến cô thất vọng đến mức không muốn nhắc tới.

Chưa dừng lại ở đó, vào ít giờ trước, Hoa hậu quý bà Hòa bình thế giới vừa tiếp tục đăng đàn "bóc phốt" Hoa hậu Đại dương 2014 cực căng trên trang cá nhân:

"Thật ra chị đã không thèm nhắc tên em vì chị không muốn em có lợi ích gì thêm từ chị. Nhưng chị nghe em mạnh mồm dám nói em nghỉ làm công ty chị thiệt hại, em bớt ảo tưởng xạo nha em! Em đi làm vị trí được ngồi là do chị tội nghiệp muốn nâng đỡ chứ thật ra em chả biết làm gì kể cả dùng máy tính em cũng không biết (tất cả nhân viên công ty đều biết). Chị dạy em từng cách nói chuyện giao tiếp, dạy cách làm việc, thì không có em thiệt hại ở chỗ nào? Không có em cả công ty khoẻ vô cùng nên thay vì xin nghỉ phải làm 1 tháng bàn giao thì em bị cho nghỉ ngay vì đâu có gì để bàn giao.

Em nói trước khi em lên công ty chị làm việc là em đã làm được hơn 100 triệu 1 tháng là xạo. Khi em lên, bộ đồ mặc cho ra hồn còn không có, cả công ty ai cũng thấy mà và em mượn Thi 5 triệu em quên hả?".

Hoa hậu phu nhân lại vừa lên trang cá nhân chửi thẳng mặt đàn em là xạo sự, ảo tưởng

Theo lời Phương Lê tuy phát hiện Đặng Thu Thảo nhiều lần "nói xạo" với mình nhưng cô vẫn rộng lượng không muốn vạch mặt mà muốn cho đàn em cơ hội để thay đổi.

Dù chưa biết thực hư câu chuyện ra sao nhưng lời chia sẻ của Hoa hậu Phương Lê khiến cộng đồng mạng xôn xao.