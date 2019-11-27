Hoa hậu Phương Khánh và dàn sao Việt đến chúc mừng sinh nhật 25 năm thành lập khách sạn New World Sài Gòn

Giải trí 27/11/2019 10:32

Ngày 6/12, khách sạn New World Sài Gòn - khách sạn 5 sao tiêu chuẩn quốc tế đầu tiên tại TP.HCM sẽ tổ chức kỷ niệm 25 năm thành lập, đồng thời giới thiệu diện mạo mới của khách sạn.

Đến với sự kiện kỷ niệm 25 năm thành lập khách sạn New World Sài Gòn, quý khách còn được thưởng thức những giai điệu âm nhạc đặc sắc, qua phần biểu diễn của ca sĩ Uyên Linh hay điệu nhảy cuốn hút từ vũ đoàn Hoàng Thông.

Nhân dịp kỷ niệm này, quý khách sẽ được giảm giá đến 25% cho các dịch vụ ẩm thực, spa, câu lạc bộ Sức khỏe, áp dụng từ ngày 7/12/2019 đến 29/2/2020.

Hoa hậu Phương Khánh và dàn sao Việt đến chúc mừng sinh nhật 25 năm thành lập khách sạn New World Sài Gòn - Ảnh 1
New World Sài Gòn - Khách sạn 5 sao đầu tiên tại TP.HCM

Khách sạn New World Sài Gòn với mong muốn tiếp tục mang đến những trải nghiệm về dịch vụ và nơi lưu trú tốt nhất, nên đã đổi mới toàn diện, mang đến hình ảnh hiện đại hơn với sảnh chính, phòng ở, nhà hàng, quầy Bar... Một trong những nét ấn tượng trong lần nâng cấp này chính là hội trường mới có sức chứa lên đến 500 khách mời.

Hoa hậu Phương Khánh và dàn sao Việt đến chúc mừng sinh nhật 25 năm thành lập khách sạn New World Sài Gòn - Ảnh 2
Phòng ngủ tại khách sạn New World Sài Gòn

Trong sự kiện lần này ngoài những tiếp mục âm nhạc đặc sắc, khách sạn New World Sài Gòn còn hân hạnh đón tiếp cô Yvonne Lo - General director - Saigon inn chairman và Hoa Hậu trái đất 2018 Phương Khánh, diễn viên - người mẫu Quỳnh Thư, Fashionista Thanh Trúc Trương, Hà Trúc, Khánh Linh, nhà thiết kế - travel blogger Adrian Anh Tuấn...

Hoa hậu Phương Khánh và dàn sao Việt đến chúc mừng sinh nhật 25 năm thành lập khách sạn New World Sài Gòn - Ảnh 3

          Hoa hậu Trái đất 2018 Phương Khánh cũng sẽ góp mặt tại sự kiện

Sự hiện diện của Hoa hậu Phương Khánh - Hoa hậu Trái đất 2018, người Việt đầu tiên đoạt một trong 4 giải Hoa hậu lớn nhất được Quốc tế công nhận như một sự đánh dấu mạnh mẽ cho sự phát triển của khách sạn New World Sài Gòn trong suốt 25 năm, là một trong những khách sạn 5 sao đạt tiêu chuẩn quốc tế đầu tiên của TP.HCM.

Phương Mai: “Nước mắt tôi trào ra khi lần đầu nhìn thấy con trai”

Phương Mai: “Nước mắt tôi trào ra khi lần đầu nhìn thấy con trai”

Nhớ lại cảm giác lần đầu nhìn thấy con trai, nữ MC cho biết, em bé được da kề da với mẹ ngay khi chào đời. “Lúc ấy không hiểu sao nước mắt tôi cứ trực trào ra..." - Phương Mai chia sẻ.

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Từ khóa:   Hoa hậu Phương Khánh Uyên Linh khách sạn New World Sài Gòn

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