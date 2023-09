Để hoàn thành cảnh quay bị hãm hiếp trong phim, Nam Em phải tập trung cao độ, thậm chí cô bị ngất xỉu...

'Lô tô' được lấy cảm hứng từ phim tài liệu “Chuyến đi cuối cùng của chị Phụng”, nội dung phim xoay quanh về gánh lô tô Phù Hoa, nơi mà Lệ Liễu (NSƯT Hữu Châu) thừa hưởng từ ông bầu Lê Minh (Bình Minh), bên cạnh các 'cô đào' xinh đẹp trong gánh hát: Lệ Phi Phi (Huỳnh Lập), Lệ Sa Sa (Hải Triều) và Lệ Tú Nhàn (Minh Dũng).

Trailer cũng hé lộ cảnh quay Nam Em bị nhóm côn đồ hãm hiếp ngay trước mặt Lệ Liễu. Tiếng gào khóc kêu cứu của Thương hòa lẫn trong những giọt nước mắt bất lực của Lệ Liễu như báo hiệu một cái kết buồn cho “Lô tô”. Được biết, để thực hiện cảnh quay này, Nam Em đã phải tập trung cao độ, thậm chí cô còn bị ngất xỉu trên phim trường ngay sau khi hoàn thành phân đoạn diễn xuất.

Top 8 Hoa hậu Trái đất cho biết đây là một trong những cảnh quay khó nhất mà cô phải thực hiện trong phim, nó gần như rút cạn sức lực của cô khi lần đầu chạm ngõ điện ảnh. Cô cũng mất ngủ mấy đêm liền vì cảnh quay này.

