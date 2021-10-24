Hoa hậu H'Hen Niê khiến fan 'sốc ngất' khi để lộ gương mặt chi chít vết thâm tím, biết nguyên nhân mà 'xỉu ngang'

Giải trí 24/10/2021 20:45

Nhiều khán giả tỏ tá hỏa vì gương mặt chi chít vết bầm của Hoa hậu H'Hen Niê.

Mới đây trên trang cá nhân, H'Hen Niê khiến fan tá hỏa vì gương mặt chi chít vết bầm. Điều này khiến nhiều người lướt qua nhanh story sẽ liên tưởng đến việc nàng Hậu bị đánh. Không chỉ vậy, H'Hen Niê còn bày tỏ nỗi buồn khi phải chịu những vết bầm này.

Clip Hoa hậu H'Hen Niê 'khoe' gương mặt đầy vết thâm tím

Tuy nhiên, thực tế, những vết bầm trên là kết quả từ việc... hút mụn. Nàng hậu bộc bạch: "Lâu lâu mới được đi quay chứ bộ. Nỡ lòng nào mà vì mấy cái mụn cám mà máy hút mụn gửi gắm lại H'Hen mấy cái vết thâm đậm thế này".

 

 

Hoa hậu H'Hen Niê khiến fan 'sốc ngất' khi để lộ gương mặt chi chít vết thâm tím, biết nguyên nhân mà 'xỉu ngang' - Ảnh 1
Chính Hoa hậu cũng phát hoảng với gương mặt của mình - Ảnh: FB

  Chính nàng hậu cũng hài hước cho rằng nhìn cô chẳng khác nào bị chồng đánh, còn chồng nào thì cô chưa nói. Đến buổi chiều cùng ngày, nàng Hậu cũng chia sẻ khoảnh khắc hậu trường của một buổi chụp ảnh và cho thấy gương mặt đã ổn hơn nhiều nhờ có phấn son.

Hoa hậu H'Hen Niê khiến fan 'sốc ngất' khi để lộ gương mặt chi chít vết thâm tím, biết nguyên nhân mà 'xỉu ngang' - Ảnh 2
Tuy nhiên, đây chỉ là kết quả từ việc thử máy hút mụn mới của Hoa hậu - Ảnh: FBNV
Hoa hậu H'Hen Niê khiến fan 'sốc ngất' khi để lộ gương mặt chi chít vết thâm tím, biết nguyên nhân mà 'xỉu ngang' - Ảnh 3
H'Hen Niê trong buổi chụp hình vào chiều nay - Ảnh: Internet

 Được biết, trong suốt 3 tháng qua, Hoa hậu H’Hen Niê luôn là một trong những người tích cực với công tác thiện nguyện. Khán giả đã không lạ gì với hình ảnh một nàng hậu gốc Đắk Lắk lăn xả hết mình với những công việc tay chân như xách đồ, khuân vác… di chuyển những phần gạo, lương thực, thực phẩm đến cho bà con khó khăn.

Hoa hậu H'Hen Niê khiến fan 'sốc ngất' khi để lộ gương mặt chi chít vết thâm tím, biết nguyên nhân mà 'xỉu ngang' - Ảnh 4
HHen Niê lăn xả hết mình trong mùa dịch - Ảnh: FBNV

 Bỏ qua hình ảnh của một hoa hậu lộng lẫy, H’Hen trong những tháng qua ăn mặc giản dị và không chút son phấn. Có những lúc, người đẹp không ngại đi bộ hàng giờ dưới trời nắng để đến tận những hẻm sâu, khu lao động nghèo để trao tận tay những phần quà cứu trợ. Bên cạnh đó, Hoa hậu H’Hen Niê còn livestream bán nông sản cho bà con hay không ngại đăng ký làm tình nguyện viên hỗ trợ tuyến đầu chống dịch.

Dù đã hết mình với công việc thiện nguyện trong thời gian qua thế nhưng H’Hen Niê vẫn không ngừng xót xa khi chứng kiến hình ảnh người dân khó khăn phải đi bộ quãng đường dài về quê. Chính vì những khoảnh khắc này mà nhiều người lại một lần nữa cảm phục và yêu mến nàng hoa hậu vừa đẹp người vừa có trái tim nhân hậu.

 

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