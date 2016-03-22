Hoa hậu Đông Nam Á Diệu Linh tự tin trên ghế giám khảo

Đạt giải Hoa hậu Đông Nam Á (hay còn gọi là Hoa hậu du lịch quốc tế 2014), tuy nhiên, sau khi đăng quang Diệu Linh gần như “mất tích” khỏi làng giải trí và ít xuất hiện tại các sự kiện. Đầu năm 2016, Diệu Linh bất ngờ trở lại và chia sẻ nhiều dự định trong năm nay.

Tham gia chương trình Hãy nghe tôi hát với tư cách giám khảo khách mời, Diệu Linh cũng có chút lo lắng và hồi hộp nhưng nhờ kinh nghiệm ngồi ghế giám khảo nhiều cuộc thi, lại được sự động t? vi ên của các giám khảo khác nên cô đã gạt bỏ mọi sự lo lắng và ngồi trên “ghế nóng” với tâm thế tự tin nhất.

Hoa hậu Diệu Linh chuẩn bị Makeup trước khi ngồi nghế nóng.

Diệu Linh nói: “Lúc đầu khi nhận được lời mời tham gia chương trình này Linh cũng cảm thấy khá lo lắng và áp lực bởi trước đó, dù đã nhiều lần được ngồi ghế giám khảo nhưng hầu hết là các chương trình Linh tham gia đều liên quan tới nhan sắc chứ chưa có một chương trình nào về âm nhạc cả. Bản thân lại là một Hoa hậu chứ không phải một ca sĩ, kiến thức âm nhạc còn hạn hẹp nên không biết sẽ nhận xét các thí sinh ra sao vì bản thân các thí sinh cũng chính là những ca sĩ nổi tiếng, hoạt động nghệ thuật nhiều năm rồi. Nhưng khi ở trong hậu trường, được ngồi trò chuyện với các thí sinh, với các vị giám khảo như nhạc sĩ Đức Huy, danh ca Phương Dung và ca sĩ Ngọc Sơn, Linh cảm thấy tự tin hơn hẳn và bao nhiêu muộn phiền, lo lắng dường như tan biến hết khi ngồi trên “ghế nóng”, xem và lắng nghe từng tiết mục biểu diễn của các thí sinh tham gia.”

Diệu Linh cùng nam ca sỹ Ngọc Sơn.

Diệu Linh cùng ban giám khảo chương trình.

Diệu Linh châm chú xem phần thi của các thí sinh.

Nhắc tới Diệu Linh, những vị giám khảo quyền lực của chương trình cũng dành cho nàng Hoa hậu Đông Nam Á những lời khen vì không chỉ có vẻ ngoài xinh đẹp, cô còn có những lời nhận xét rất thông minh và sắc xảo.