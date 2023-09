Trên trang Facebook cá nhân của Minh Béo, trước khi sang Mỹ, anh viết:

"Tạm biệt cả nhà nhé. Minh Béo đã có mặt tại sân bay Tân Sơn Nhất để đi qua Mỹ lưu diễn một tháng. Béo đã chuẩn bị rất nhiều hành lý để đủ cho một tháng lưu diễn của mình. Diễn tại nhiều Tiểu Bang như: CaLi, Seattle, Atlanta... Sau khi đi lưu diễn về trong tuần tháng 4 Minh Béo sẽ chính thức ra mắt 2 vở diễn Mưa Rừng (23-04) Nàng Tiên Cá (03-04) và bấm máy các bộ phim...".

Ngày 24.3, Minh Béo đăng một đoạn clip ngắn khi đang đi bấm nguyệt tại một ngôi chùa người Việt ở Mỹ.

Từ đó đến khi thông tin Minh Béo bị cảnh sát Mỹ bắt giữ thì anh không chia sẻ bất cứ hình ảnh, video nào khác lên mạng xã hội.

Những ngày đầu ở Mỹ, hình ảnh của anh và các đồng nghiệp như Vũ Luân, Châu Thanh... trên sân khấu và hậu trường các show diễn được chia sẻ rộng rãi trên các trang mạng.

Sự việc nam danh hài bị bắt khiến không ít người ngỡ ngàng. Bên cạnh đó, rộ nguyên nhân anh bị bắt vì nghi quấy rối bé trai vị thành niên càng làm dư luận dậy sóng.