"Gia đình đã nhận được thông tin Minh bị bắt ở Mỹ. Những ngày đầu lưu diễn, Minh vẫn gọi điện thoại về nhà. Tuy nhiên, 3 ngày nay chúng tôi không liên lạc được với Minh vì cảnh sát không cho gặp. Gia đình tôi đã nhờ người thân bên Mỹ thuê luật sư để bảo vệ Minh", anh trai Minh Béo cho hay.

Trao đổi với truyền thông, người nhà Minh Béo xác nhận nam danh hài đã bị cảnh sát Mỹ bắt giữ.

Về thông tin nam nghệ sĩ bị bắt vì có hành vi quấy rối trẻ em, anh Kiên chia sẻ: "Tôi nghĩ Minh đã bị hại, có thể là bị gài thuốc. Mấy năm nay, Minh gặp đủ chuyện tai tiếng vì có nhiều người ganh ghét".

Trên trang Facebook cá nhân của Minh Béo, trước khi sang Mỹ, anh viết:

"Tạm biệt cả nhà nhé. Minh Béo đã có mặt tại sân bay Tân Sơn Nhất để đi qua Mỹ lưu diễn một tháng. Béo đã chuẩn bị rất nhiều hành lý để đủ cho một tháng lưu diễn của mình. Diễn tại nhiều Tiểu Bang như: CaLi, Seattle, Atlanta... Sau khi đi lưu diễn về trong tuần tháng 4 Minh Béo sẽ chính thức ra mắt 2 vở diễn Mưa Rừng (23-04) Nàng Tiên Cá (03-04) và bấm máy các bộ phim...".

Ngày 24.3, Minh Béo đăng một đoạn clip ngắn khi đang đi bấm nguyệt tại một ngôi chùa người Việt ở Mỹ.

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Từ đó đến khi thông tin Minh Béo bị cảnh sát Mỹ bắt giữ thì anh không chia sẻ bất cứ hình ảnh, video nào khác lên mạng xã hội.

Những ngày đầu ở Mỹ, hình ảnh của anh và các đồng nghiệp như Vũ Luân, Châu Thanh... trên sân khấu và hậu trường các show diễn được chia sẻ rộng rãi trên các trang mạng.

Sự việc nam danh hài bị bắt khiến không ít người ngỡ ngàng. Bên cạnh đó, rộ nguyên nhân anh bị bắt vì nghi quấy rối bé trai vị thành niên càng làm dư luận dậy sóng.