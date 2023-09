Sau ồn ào bỏ diễn khi bị khán giả Tây Ninh ném chai lên sân khấu, mới đây, một đoạn clip ghi lại cảnh Trường Giang suýt 'gặp nạn' tại nhà thờ tổ của Hoài Linh.

Tại nhà thờ tổ của Hoài Linh vừa có buổi gặp mặt đầu năm của các anh em nghệ sĩ thân thiết. Trong số đó, danh hài Trường Giang gây chú ý với clip cover ngẫu hứng ca khúc ‘Đêm lang thang’ và ‘Xuân đã đến bên em’ theo phong cách Mr. Đàm. Clip được mạng xã hội lan tỏa rộng rãi khiến người xem cười ngất.

Tuy nhiên, trong lúc diễn quá 'nhập tâm', 'chàng hề xứ Quảng' súy gặt sự cố rơi xuống hồ nước kế bên. Song may mắn anh vẫn kịp lấy lại thăng bằng, tiếp tục phần trình diễn, thậm chí còn thể hiện 'sung' hơn rất nhiều.

Vào ngày 8/2, Trường Giang cùng một số nghệ sĩ tên tuổi có chuyến lưu diễn phục vụ bà con Tây Ninh. Khi Trường Giang xuất hiện, đông đảo khán giả liên tục lên sân khấu tặng quà, hoa khiến anh không thể biểu diễn. Nam danh hài phải lớn tiếng nhờ bảo vệ làm việc. Tuy nhiên, tình hình không mấy khả quan khi dòng người vẫn tiếp tục lên sân khấu. Ngay lúc này, từ phía dưới khán giả ném một chiếc chai lên sân khấu. Tỏ ra bất bình, Trường Giang liền bỏ diễn và bước vào hậu trường sân khấu trước sự ngỡ ngàng của nhiều người.

Cách ứng xử của Trường Giang gây tranh cãi trong dư luận. Một số ý kiến cho rằng nam danh hài xử lý quá nóng vôị, thiếu chuyên nghiệp. Bên cạnh đó, không ít bình luận tỏ ra đồng cảm với Trường Giang vì mỗi nghệ sĩ đều có lòng tự trọng của họ.

