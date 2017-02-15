Hé lộ cô gái xinh như mộng đóng trong MV mới của Sơn Tùng

Sau thành công của MV “Lạc trôi” ra mắt đầu năm, Sơn Tùng tiếp tục “gây bão” với người hâm mộ nhạc Việt khi hé lộ thông tin về dự án âm nhạc tiếp theo sẽ ra mắt vào dịp Valentine. Và mới đây, Sơn Tùng vừa chính thức giới thiệu đến khán giả MV “Nơi này có anh” - một sản phẩm nam ca sĩ đã sáng tác khá lâu, trước cả ca khúc “Lạc trôi”, nhưng được anh giữ lại làm quà tặng đến mọi người nhân dịp Lễ Tình Nhân.

Không thể không nói rằng, MV mới này hoàn toàn có thể phá vỡ kỷ lục tăng lượt xem nhanh nhất trong ngày của hit “Lạc trôi” trước đó, khi chỉ vẻn vẹn 10 phút sau khi ca khúc ra mắt, “Nơi này có anh” đã ngay lập tức thu hút hơn 200.000 lượt xem (tính đến thời điểm hiện tại, “Nơi này có anh” đã chạm ngưỡng 10 triệu lượt xem). Không chỉ vì đây là ca khúc viết về tình-yêu-màu-hồng đầu tiên mà Sơn Tùng sáng tác, mà bối cảnh khá lãng mạn ở Hàn Quốc, những cảnh thể hiện tình cảm vô cùng dễ thương trong MV, cũng như danh tính cô gái đóng cặp cùng Sơn Tùng đều là những lý do khiến người xem khá háo hức và tò mò về MV này.

Cara sở hữu gương mặt xinh xắn với sống mũi cao và nụ cười rạng rỡ. Cô nàng chia sẻ, cơ duyên được làm việc với Sơn Tùng là nhờ đạo diễn mát tay Gin Trần. Anh là người phát hiện ra Cara và là người kết nối cả hai trong MV “Nơi này có anh”. Kể từ khi trailer của MV ra mắt, facebook của Cara đã tăng số lượng người theo dõi một cách chóng mặt. Fan của Sơn Tùng đa phần đều dành lời khen ngợi, động viên khi biết cô là diễn viên nữ đóng cặp với giọng ca “Lạc trôi”.

“Nơi này có anh” đánh dấu sự kết hợp lần đầu tiên giữa nhạc sỹ hit-maker Khắc Hưng và ca sĩ Sơn Tùng M-TP. Bên cạnh đó, “Nơi này có anh” cũng là sự kết hợp lần đầu tiên giữa Sơn Tùng và đạo diễn Gin Trần - người được biết đến là đạo diễn khá mát tay trong các MV ngôn tình. Chính vì vậy, có thể thấy MV dài hơn 4 phút của Sơn Tùng lần này hoàn toàn có thể “đánh gục” bất kỳ cô gái nào với những cảnh quay và cử chỉ của hai nhân vật chính vô cùng ngọt ngào và tình cảm.

Đặc biệt, Sơn Tùng cũng vô cùng tinh tế trong việc chiều lòng người hâm mộ của anh chàng. Anh khéo léo đặt tên nhân vật người yêu của Sơn Tùng (Cara thể hiện) là Sky, vì vậy, cảnh quay đặc biệt và là điểm nhấn của MV chính là cảnh quả khinh khí cầu màu xanh bay lên trời cùng dòng chữ “♡ SKY”. Đây cũng là thông điệp anh muốn gửi đến cộng đồng fan của mình nhân ngày Valentine.