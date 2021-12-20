Hậu Hoàng là một hot youtuber chuyên sáng tác các bài nhạc chế rất được giới trẻ yêu thích

Tuy vậy, gần đây nữ hoàng nhạc chế đã đón sinh nhật tuổi với những tấm ảnh ảnh mới khiến ai nấy cũng phải ngạc nhiên với phong cách quyến rũ của cô.

Cô nàng chia sẻ hài hước về style nghiêm túc, trưởng thành của mình: “ Bình thường là cô bé 16 tuổi rồi hôm nay sinh nhật cho tôi trưởng thành tí nhé mọi người”. Hậu Hoàng xuất hiện với bộ váy cúp ngực và thân hình nuột nà khiến ai nấy đều nức nở vì xinh đẹp.

Hình ảnh Hậu Hoàng quyến rũ và trưởng thành khiến fan thốt lên đẹp giống nàng lọ lem vậy

Hot youtuber không hề kém cạnh so với người mẫu

Cộng đồng mạng và fan hâm mộ đã có rất nhiều bình luận hài hước về lần thay đổi phong cách này của Hậu Hoàng: Dưới bộ ảnh của Hậu Hoàng, netizen để lại loạt bình luận như: "Không biết sao, thấy ảnh chị là em chỉ có haha thôi, không thể thả tim được", "Chị ơi... Em thấy style cute hoặc cool ngầu hợp với chị hơn",..

Tuy rằng đối với fan và người theo dõi lâu năm của Hậu Hoàng cảm thấy có gì đó… không quen nhưng mọi người vẫn phải công nhận rằng cô nàng thực sự xinh đẹp