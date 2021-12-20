"Nữ hoàng nhạc chế" Hậu Hoàng với phong cách trẻ trung bất ngờ trở thành cô nàng quyến rũ để đón chào tuổi 26. Hậu Hoàng đã nhận về những phản ứng hài hước và dữ dội của fan cũng như cộng đồng mạng.
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Cộng đồng mạng và fan hâm mộ đã có rất nhiều bình luận hài hước về lần thay đổi phong cách này của Hậu Hoàng: Dưới bộ ảnh của Hậu Hoàng, netizen để lại loạt bình luận như: "Không biết sao, thấy ảnh chị là em chỉ có haha thôi, không thể thả tim được", "Chị ơi... Em thấy style cute hoặc cool ngầu hợp với chị hơn",..