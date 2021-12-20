Hậu Hoàng lột xác trở thành nàng lọ lem quyến rũ, "nữ hoàng nhạc chế" nhận về một loạt bình luận hài hước

Giải trí 20/12/2021 09:00

"Nữ hoàng nhạc chế" Hậu Hoàng với phong cách trẻ trung bất ngờ trở thành cô nàng quyến rũ để đón chào tuổi 26. Hậu Hoàng đã nhận về những phản ứng hài hước và dữ dội của fan cũng như cộng đồng mạng.

Hậu Hoàng lột xác trở thành nàng lọ lem quyến rũ, 'nữ hoàng nhạc chế' nhận về một loạt bình luận hài hước - Ảnh 1 

Hậu Hoàng là một hot youtuber chuyên sáng tác các bài nhạc chế rất được giới trẻ yêu thích

Hậu Hoàng lột xác trở thành nàng lọ lem quyến rũ, 'nữ hoàng nhạc chế' nhận về một loạt bình luận hài hước - Ảnh 2 

Hậu Hoàng nhí nhảnh trong các MV của mình

Hậu Hoàng lột xác trở thành nàng lọ lem quyến rũ, 'nữ hoàng nhạc chế' nhận về một loạt bình luận hài hước - Ảnh 3 

Hot youtuber thường xuất hiện với ngoại hình khá trẻ trung, năng động và thoải mái. Hậu Hoàng thường vận áo phông, quần jean cực kì teen.

Hậu Hoàng lột xác trở thành nàng lọ lem quyến rũ, 'nữ hoàng nhạc chế' nhận về một loạt bình luận hài hước - Ảnh 4
 Hậu Hoàng cũng từng thay đổi ngoại hình nhiều lần, ễ nhận thấy là cô nàng nhuộm rất nhiều màu tóc sáng nổi bật
Hậu Hoàng lột xác trở thành nàng lọ lem quyến rũ, 'nữ hoàng nhạc chế' nhận về một loạt bình luận hài hước - Ảnh 5 

Tuy vậy, gần đây nữ hoàng nhạc chế đã đón sinh nhật tuổi với những tấm ảnh ảnh mới khiến ai nấy cũng phải ngạc nhiên với phong cách quyến rũ của cô. 

Hậu Hoàng lột xác trở thành nàng lọ lem quyến rũ, 'nữ hoàng nhạc chế' nhận về một loạt bình luận hài hước - Ảnh 6 

Cô nàng chia sẻ hài hước về style nghiêm túc, trưởng thành của mình: “ Bình thường là cô bé 16 tuổi rồi hôm nay sinh nhật cho tôi trưởng thành tí nhé mọi người”. Hậu Hoàng xuất hiện với bộ váy cúp ngực và thân hình nuột nà khiến ai nấy đều nức nở vì xinh đẹp.

Hậu Hoàng lột xác trở thành nàng lọ lem quyến rũ, 'nữ hoàng nhạc chế' nhận về một loạt bình luận hài hước - Ảnh 7
 Hình ảnh Hậu Hoàng quyến rũ và trưởng thành khiến fan thốt lên đẹp giống nàng lọ lem vậy
Hậu Hoàng lột xác trở thành nàng lọ lem quyến rũ, 'nữ hoàng nhạc chế' nhận về một loạt bình luận hài hước - Ảnh 8

Hot youtuber không hề kém cạnh so với người mẫu 

Cộng đồng mạng và fan hâm mộ đã có rất nhiều bình luận hài hước về lần thay đổi phong cách này của Hậu Hoàng: Dưới bộ ảnh của Hậu Hoàng, netizen để lại loạt bình luận như: "Không biết sao, thấy ảnh chị là em chỉ có haha thôi, không thể thả tim được", "Chị ơi... Em thấy style cute hoặc cool ngầu hợp với chị hơn",..

Hậu Hoàng lột xác trở thành nàng lọ lem quyến rũ, 'nữ hoàng nhạc chế' nhận về một loạt bình luận hài hước - Ảnh 9 

Tuy rằng đối với fan và người theo dõi lâu năm của Hậu Hoàng cảm thấy có gì đó…  không quen  nhưng mọi người vẫn phải công nhận rằng cô nàng thực sự xinh đẹp

Hậu Hoàng lột xác trở thành nàng lọ lem quyến rũ, 'nữ hoàng nhạc chế' nhận về một loạt bình luận hài hước - Ảnh 10

Được biết lần thay đổi phong cách này ngoài đón sinh nhật tuổi 26, đây còn là demo cho dự án mới của nữ hoàng nhạc chế Hậu Hoàng. Chúng ta cùng làm quen với hình ảnh mới và đón chờ những dự án thú vị mới của cô nàng trong tương lai

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