Hậu chia tay, lộ clip Hoàng Kiều kêu MC tung cảnh nói chuyện giường chiếu với Ngọc Trinh lên TV?

Mới đây, một diễn đàn giải trí chia sẻ clip chế ghi lại khoảnh khắc Hoàng Kiều mạnh miệng nói "quý vị cứ cho tung lên TV đi" khi bàn về vấn đề giường chiếu của mình. Theo đó, vị tỷ phú 72 tuổi phát ngôn trên một kênh truyền hình nước ngoài rằng: "Chúng tôi đều hòa hợp cả 2 lẫn tâm hồn lẫn thể xác, và chúng tôi vẫn mạnh khỏe như thường. Tôi nói thẳng ra đêm 7 ngày 3 vào ra không kể". Hoàng Kiều vừa nói vừa cười rôm rả như khẳng định bản lĩnh của mình không thua kém bất kỳ trai trẻ nào khác.

Được biết, cuộc phỏng vấn được thực hiện khi Hoàng Kiều và Ngọc Trinh đang mặn nồng hạnh phúc.