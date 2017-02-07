Hậu chia tay, lộ clip Hoàng Kiều kêu MC tung cảnh nói chuyện giường chiếu với Ngọc Trinh lên TV?

Giải trí 07/02/2017 13:53

'Quý vị cứ cho lên tivi' - Hoàng Kiều thách thức gây sốc trong cuộc phỏng vấn nói về chuyện giường chiếu trước khi chia tay Ngọc Trinh.

Sau 60 ngày yêu, Hoàng Kiều - Ngọc Trinh bất ngờ công bố chia tay khiến dư luận ngỡ ngàng. Nếu như Ngọc Trinh chọn cách im lặng, âm thầm khóa hết tất cả các trang cá nhân thì Hoàng Kiều lại tỏ ra vui vẻ hưởng thụ cuộc sống bên bạn bè, đối tác. Ông còn chia sẻ trên Facebook rằng: "Mất một người nhưng vẫn còn có vạn người thương". 

Hậu chia tay, lộ clip Hoàng Kiều kêu MC tung cảnh nói chuyện giường chiếu với Ngọc Trinh lên TV? - Ảnh 1
Hoàng Kiều bị dân mạng phản ánh là mặc lòe loẹt sau chia tay Ngọc Trinh.

Hậu chia tay, lộ clip Hoàng Kiều kêu MC tung cảnh nói chuyện giường chiếu với Ngọc Trinh lên TV? - Ảnh 2

Hậu chia tay, lộ clip Hoàng Kiều kêu MC tung cảnh nói chuyện giường chiếu với Ngọc Trinh lên TV? - Ảnh 3
Ngọc Trinh đã vực dậy tinh thần nhưng trông cô vẫn khá gầy trong tiệc gặp gỡ bạn bè.

Mới đây, một diễn đàn giải trí chia sẻ clip chế ghi lại khoảnh khắc Hoàng Kiều mạnh miệng nói "quý vị cứ cho tung lên TV đi" khi bàn về vấn đề giường chiếu của mình. Theo đó, vị tỷ phú 72 tuổi phát ngôn trên một kênh truyền hình nước ngoài rằng: "Chúng tôi đều hòa hợp cả 2 lẫn tâm hồn lẫn thể xác, và chúng tôi vẫn mạnh khỏe như thường. Tôi nói thẳng ra đêm 7 ngày 3 vào ra không kể". Hoàng Kiều vừa nói vừa cười rôm rả như khẳng định bản lĩnh của mình không thua kém bất kỳ trai trẻ nào khác.

Được biết, cuộc phỏng vấn được thực hiện khi Hoàng Kiều và Ngọc Trinh đang mặn nồng hạnh phúc. 

 

Hậu chia tay, lộ clip Hoàng Kiều kêu MC tung cảnh nói chuyện giường chiếu với Ngọc Trinh lên TV? - Ảnh 4
Hình ảnh mặn nồng của Ngọc Trinh - Hoàng Kiều.

Hậu chia tay, lộ clip Hoàng Kiều kêu MC tung cảnh nói chuyện giường chiếu với Ngọc Trinh lên TV? - Ảnh 5

Hậu chia tay, lộ clip Hoàng Kiều kêu MC tung cảnh nói chuyện giường chiếu với Ngọc Trinh lên TV? - Ảnh 6

 

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