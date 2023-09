Hariwon rạng rỡ xuất hiện trong váy cưới 10.000 usd, mẹ cô phản ứng gây choáng?

Your browser doesn't support video.

Tối 25/12, dàn sao Việt đình đám đến dự tiệc cưới của Trấn Thành - Hari Won tại một nhà hàng sang trọng ở quận 1, TP HCM. Đám cưới của cặp đôi ồn ào nhất showbiz trở thành tâm điểm chú ý của dư luận và truyền thông nhiều tháng nay. Được biết, nam MC phải chi 2 tỷ đồng cho đám cưới xa hoa của mình.