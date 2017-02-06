Hari Won bí mật mừng sinh nhật ông xã trên sân khấu kịch

Giải trí 06/02/2017 10:19

Hôm nay (05/02) là ngày sinh nhật tròn 30 tuổi của Trấn Thành. Không chỉ vậy, ngày này còn đặc biệt với nam danh hài hơn bao giờ hết, bởi vì đây là năm đầu tiên anh vừa lập gia đình có bà xã Hari Won ở bên cạnh đón tuổi mới cùng.

Hari Won bí mật mang hoa, quà và bánh kem đến tận sân khấu diễn ra minishow “Sui gia bá đạo” của Trấn Thành để chúc mừng sinh nhật ông xã. FC của nam danh hài cũng kêu gọi những người yêu mến Trấn Thành trên cả nước cùng nhau thay ảnh đại diện để chúc mừng anh bước sang một tuổi mới; cùng nhau mặc chiếc áo cam đặc trưng xếp hình thành chữ "HPBD A Xìn".

Hari Won bí mật mừng sinh nhật ông xã trên sân khấu kịch - Ảnh 1
Bánh kem sinh nhật Trấn Thành do Hariwon chuẩn bị.

Hari Won bí mật mừng sinh nhật ông xã trên sân khấu kịch - Ảnh 2
Trường Giang mang bánh kem ra sân khấu.

Hạnh phúc với những món quà được nhận, Trấn Thành gửi lời tâm sự rất chân thành tới khán giả và người hâm mộ của mình. Anh xúc động: "Xìn đã chạm ngưỡng tam tuần - cái độ tuổi mà tôi chẳng bao giờ dám nghĩ là mình sẽ có những thứ mình đang có. Thật sự, cho đến bây giờ, tôi nghĩ mình là người may mắn và hạnh phúc.

Cảm ơn đời đã bào mòn những tự ái trong tôi, mài nhẵn tôi với với sự chai sần của nỗi đau đa thể loại, rót đầy tôi bằng sự bao dung, tha thứ và lòng nhân ái. Cảm ơn tất cả những gì đã qua để tôi biết trân quý những cái hiện tại. Cảm ơn Tổ nghiệp đã cho con được tồn tại trên cõi tạm này dưới định dạng đúng với con nhất - một người truyền cảm hứng. Cảm ơn đời đã cho tôi 2 gia đình hạnh phúc, những đứa bạn tuyệt vời, và..... rất nhiều khán giả".

Hari Won bí mật mừng sinh nhật ông xã trên sân khấu kịch - Ảnh 3
Nam danh hài hạnh phúc trước sự chu đáo của bà xã.

Hari Won bí mật mừng sinh nhật ông xã trên sân khấu kịch - Ảnh 4
Trấn Thành mừng sinh nhật 30 tuổi.

Hari Won bí mật mừng sinh nhật ông xã trên sân khấu kịch - Ảnh 5
Các nghệ sĩ trong hậu trường.

Trấn Thành cũng không quên nói lời cảm ơn Hari Won: "Cảm ơn em đã đến bên đời anh như một món quà định mệnh để cùng anh bắt đầu một chặng đời mới. Cảm ơn tất cả".

Là người đồng hành thực hiện minishow cùng với Trấn Thành, danh hài Trường Giang cũng chúc mừng sinh nhật anh ngay trên sân khấu. Cũng trong chương trình, bạn trai Nhã Phương chia sẻ rằng giữa mình và Trấn Thành chưa bao giờ có một sự cạnh tranh hay bất đồng nhỏ nào. Cả hai đều là đồng nghiệp thân thiết đã tham gia nhiều chương trình cùng nhau, và mối quan hệ này sẽ tốt đẹp lâu dài. Bên cạnh đó, các danh hài Hoài Linh, Chí Tài, Cát Phượng, Lê Giang, Anh Đức… cũng vui vẻ chúc mừng sinh nhật Trấn Thành ở ngay sau hậu trường show diễn.

Thực hư loại gia vị quen thuộc đun nóng gây ung thư, chuyên gia chỉ ra những thứ bạn cần tránh

Thực hư loại gia vị quen thuộc đun nóng gây ung thư, chuyên gia chỉ ra những thứ bạn cần tránh

Dầu hào khi đun nóng có gây ung thư không? Câu hỏi khiến nhiều người lo lắng và được các chuyên gia giải đáp.

Xem thêm
Từ khóa:   Hari Won bí mật mừng sinh nhật ông xã trên sân khấu kịch Hari Won bí mật mừng sinh nhật ông xã Hari Won bí mật mừng sinh nhật Trấn Thành

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 15/10/2026, 3 con giáp khí ngút trời, bạc vàng 'đầy rổ', có số gánh TIỀN TÀI về nhà

Đúng 20h hôm nay, ngày 15/10/2026, 3 con giáp khí ngút trời, bạc vàng 'đầy rổ', có số gánh TIỀN TÀI về nhà

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 1 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 16/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 16/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 16 phút trước
Lý Á Bằng trải lòng về hai cuộc hôn nhân đổ vỡ và quyết định rời showbiz

Lý Á Bằng trải lòng về hai cuộc hôn nhân đổ vỡ và quyết định rời showbiz

Sao quốc tế 1 giờ 31 phút trước
Đi làm đồng, người dân bắt gặp cảnh tượng con trăn dài 5 mét đang nuốt chửng một con chó

Đi làm đồng, người dân bắt gặp cảnh tượng con trăn dài 5 mét đang nuốt chửng một con chó

Video 1 giờ 31 phút trước
Tử vi thứ Sáu 16/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Dậu đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt khó tránh

Tử vi thứ Sáu 16/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Dậu đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt khó tránh

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 46 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 16/10/2026, 3 con giáp “TIỀN KHỦNG” rơi trúng đầu, nhà tràn hỷ sự, THÀNH QUẢ RỰC RỠ đang đợi phía trước

Đúng ngày mai, thứ Sáu 16/10/2026, 3 con giáp “TIỀN KHỦNG” rơi trúng đầu, nhà tràn hỷ sự, THÀNH QUẢ RỰC RỠ đang đợi phía trước

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 1 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay

Đúng hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 11 phút trước
Uống nước chanh nóng mật ong mỗi sáng, cơ thể sẽ nhận về những lợi ích gì?

Uống nước chanh nóng mật ong mỗi sáng, cơ thể sẽ nhận về những lợi ích gì?

Dinh dưỡng 3 giờ 1 phút trước
Sau hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc, công việc vạn sự hanh thông, kiếm bộn tiền để chuẩn bị đón Tết

Sau hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc, công việc vạn sự hanh thông, kiếm bộn tiền để chuẩn bị đón Tết

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 16 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 46 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn