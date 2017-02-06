Hari Won bí mật mừng sinh nhật ông xã trên sân khấu kịch

Hari Won bí mật mang hoa, quà và bánh kem đến tận sân khấu diễn ra minishow “Sui gia bá đạo” của Trấn Thành để chúc mừng sinh nhật ông xã. FC của nam danh hài cũng kêu gọi những người yêu mến Trấn Thành trên cả nước cùng nhau thay ảnh đại diện để chúc mừng anh bước sang một tuổi mới; cùng nhau mặc chiếc áo cam đặc trưng xếp hình thành chữ "HPBD A Xìn".

Hạnh phúc với những món quà được nhận, Trấn Thành gửi lời tâm sự rất chân thành tới khán giả và người hâm mộ của mình. Anh xúc động : "Xìn đã chạm ngưỡng tam tuần - cái độ tuổi mà tôi chẳng bao giờ dám nghĩ là mình sẽ có những thứ mình đang có. Thật sự, cho đến bây giờ, tôi nghĩ mình là người may mắn và hạnh phúc.

Cảm ơn đời đã bào mòn những tự ái trong tôi, mài nhẵn tôi với với sự chai sần của nỗi đau đa thể loại, rót đầy tôi bằng sự bao dung, tha thứ và lòng nhân ái. Cảm ơn tất cả những gì đã qua để tôi biết trân quý những cái hiện tại. Cảm ơn Tổ nghiệp đã cho con được tồn tại trên cõi tạm này dưới định dạng đúng với con nhất - một người truyền cảm hứng. Cảm ơn đời đã cho tôi 2 gia đình hạnh phúc, những đứa bạn tuyệt vời, và..... rất nhiều khán giả".

Trấn Thành cũng không quên nói lời cảm ơn Hari Won: "Cảm ơn em đã đến bên đời anh như một món quà định mệnh để cùng anh bắt đầu một chặng đời mới. Cảm ơn tất cả".

Là người đồng hành thực hiện minishow cùng với Trấn Thành, danh hài Trường Giang cũng chúc mừng sinh nhật anh ngay trên sân khấu. Cũng trong chương trình, bạn trai Nhã Phương chia sẻ rằng giữa mình và Trấn Thành chưa bao giờ có một sự cạnh tranh hay bất đồng nhỏ nào. Cả hai đều là đồng nghiệp thân thiết đã tham gia nhiều chương trình cùng nhau, và mối quan hệ này sẽ tốt đẹp lâu dài. Bên cạnh đó, các danh hài Hoài Linh, Chí Tài, Cát Phượng, Lê Giang, Anh Đức… cũng vui vẻ chúc mừng sinh nhật Trấn Thành ở ngay sau hậu trường show diễn.