Hải Triều, BB Trần tay trong tay xuất hiện tại sự kiện

Giải trí 25/08/2019 15:05

Chiều 24/8, thương hiệu mỹ phẩm hàng đầu Hàn Quốc Black Rouge đã có buổi ra mắt chính thức tại cửa hàng Watsons Bitexco. Dàn sao đang được yêu thích như Hải Triều, BB Trần, Han Sara, nhóm Monstar, Băng Di, Lâm Thanh Mỹ, MC Kaylee và Dustin Nguyễn... cũng có mặt.

Ra đời từ năm 2016 tại Incheon (Hàn Quốc), Black Rouge nhanh chóng trở thành một trong những thương hiệu mỹ phẩm được giới trẻ Hàn yêu thích và tin dùng. Bằng việc có mặt tại 3 thị trường mỹ phẩm tiềm năng của Châu Á (Hàn Quốc, Trung Quốc, Việt Nam), Black Rouge đang ngày càng khẳng định được vị thế của mình. Tại thị trường Việt Nam, thương hiệu Black Rouge được phái nữ ưu ái dành cho biệt danh “Quý cô danh giá đến từ Hàn Quốc”.

Hải Triều, BB Trần tay trong tay xuất hiện tại sự kiện - Ảnh 1
BB Trần - Hải Triều tại sự kiện

Ngay cô nàng ca sĩ đến từ Hàn Quốc Han Sara cũng dành sự yêu thích cho các dòng son của thương hiệu này. Xuất hiện tại sự kiện, Han Sara chọn trang phục sáng màu đầy năng động không kém phần cá tính. 

Hải Triều, BB Trần tay trong tay xuất hiện tại sự kiện - Ảnh 2
Nhóm Monstar chụp hình tại sự kiện

Trong khi đó, bộ đôi BB TrầnHải Triều lại mang đến không khí hài hước khi xuất hiện tại sự kiện. Hải Triều vận chiếc váy dạ hội đầy nữ tính bên cạnh là BB Trần diện vest lịch lãm. BB Trần bật mí đã biết về dòng son Black Rouge và rất hào hứng khi thương hiệu này chính thức có mặt tại Việt Nam. BB Trần còn tự chọn màu son và tình tứ thoa son cho Hải Triều khiến các fan “rụng tim” vì độ đáng yêu của cả hai. Ngoài ra, bộ đôi bạn thân này còn tiết lộ sẽ còn nhiều dự án chung công bố dần trong thời gian tới.

Trong khi đó, nhóm nhạc Monstar đã khuấy động không khí bởi sự năng động và nhiệt tình. Các chàng trai Monstar cũng rất quan tâm đến lĩnh vực làm đẹp và không ngần ngại thử son cho nhau ngày tại Watsons. 

Hải Triều, BB Trần tay trong tay xuất hiện tại sự kiện - Ảnh 3
Han Sara và nhóm Monstar tại sự kiện

Tại sự kiện này, Băng Di và Lâm Thanh Mỹ bất ngờ cùng xuất hiện mỗi người một vẻ. Đàn chị Băng Di khoe vẻ gợi cảm trong thiết kế lệch vai chấm bi cùng cách trang điểm sắc sảo. Riêng Lâm Thanh Mỹ khiến dân tình “ngả nghiêng” bởi vẻ đẹp trong sáng và sự trưởng thành trong thần thái. Việc chọn váy hồng ren thướt tha càng tăng thêm sức hút cho cô nàng.

Hải Triều, BB Trần tay trong tay xuất hiện tại sự kiện - Ảnh 4
Lâm Thanh Mỹ chụp hình tại sự kiện

CEO của Black Rouge Việt Nam – ông Jeff Oh cho biết: “Việt Nam là quốc gia có dân số trẻ, rất phù hợp với định hướng với thương hiệu của chúng tôi. Chúng tôi sẽ cố gắng mang đến những sản phẩm chất lượng nhất đến các bạn tại Việt Nam. Từ tháng 8 này, Black Rouge chính thức có kênh phân phối offline đầu tiên tại Việt Nam. Khách hàng không cần lo mua nhầm hàng giả vì có thể dễ dàng mua được những sản phẩm chính hãng của Black Rouge trực tiếp tại cửa hàng chăm sóc sức khỏe Watsons”.

Sự xuất hiện của thương hiệu son Black Rouge tại cửa hàng Watson Bitexco, quận 1 tạo sự chú ý cho các “tín đồ” mỹ phẩm với sự xuất hiện của nhiều K.O.L, beauty blogger về lĩnh vực làm đẹp. Tất cả đều công nhận rằng, Black Rouge đúng là “vũ khí bí mật” của những ai yêu thời trang hay làm đẹp.

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Từ khóa:   BB Trần Hải Triều

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