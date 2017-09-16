Hai sư thầy hát bolero 'triệu view' trên YouTube tham gia thi gameshow khiến dân mạng phát cuồng

Giải trí 16/09/2017 10:35

Hai sư thầy từng khiến cộng đồng mạng điên đảo với những clip “triệu view” thể hiện ca khúc nhạc Trịnh, bolero đột nhiên xuất hiện trong chương trình "Tuyệt đỉnh song ca" khiến nhiều người ngỡ ngàng.

Thời gian gần đây, dân mạng từng phát sốt với những clip cover các ca khúc nhạc Trịnh, bolero quen thuộc của hai sư thầy.

Các clip của 2 sư thầy này đăng tải đều được dân mạng nhiệt liệt ủng hộ với số lượng hàng triệu view trên mỗi ca khúc. Đặc biệt, rất nhiều fan bày tỏ sự ngưỡng mộ trước giọng ca ngọt ngào của hai sư thầy.

Hai sư thầy hát bolero 'triệu view' trên YouTube tham gia thi gameshow khiến dân mạng phát cuồng - Ảnh 1
Hai sư thầy từng khiến dân mạng phát sốt với những clip triệu view hát nhạc bolero - Ảnh: Internet

Mới đây, hai sư thầy bất ngờ xuất hiện trong trailer tập 2 của chương trình Tuyệt đỉnh song ca khiến dân mạng hiếu kỳ. Với chất giọng “ngọt như mía lùi” với trang phục áo nâu của nhà chùa, hai thí sinh khiến cả hội trường im lặng khi cất lên giọng hát.

Hai sư thầy hát bolero 'triệu view' trên YouTube tham gia thi gameshow khiến dân mạng phát cuồng - Ảnh 2
Hai thí sinh đặc biệt này là Lê Thanh Nhất Nguyên và Lê Thanh Hoàn Nguyên, đang tu tại chùa Bồng Lai (Long An) - Ảnh: Internet

Hai sư thầy hát bolero 'triệu view' trên YouTube tham gia thi gameshow khiến dân mạng phát cuồng - Ảnh 3
Hai sư thầy hát những ca khúc bolero triệu view đã được lọt vào vòng trong của chương trình Tuyệt đỉnh song ca 2017 - Ảnh: Internet

Việc các sư thầy tham gia các chương trình truyền hình không còn hiếm. Chương trình Thách thức danh hài năm 2016 cũng từng có nhiều sư thầy tham gia và gây chú ý trên cộng đồng mạng.

 

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