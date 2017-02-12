Hải Anh lưu diễn châu Âu trong thời tiết lạnh -19 độ C

Giải trí 12/02/2017 18:13

Vào dịp Tết Đinh Dậu 2017, Đỗ Hải Anh và Hà Lộc đã tham gia chuyến lưu diễn cho kiều bào ở Đức và Tiệp Khắc. Chuyến đi đã để lại trong lòng 2 bạn trẻ nhiều xúc cảm khó tả và những trải nghiệm thú vị.

Trong chuyến lưu diễn Châu Âu, đến 7 thành phố gồm Maiz, Praha, Frankfurt, Munchen... Hải Anh và Hà Lộc - Quán quân và Á quân Thử Thách Cùng Bước Nhảy mùa 4 vẫn cảm nhận được sự ấm áp của bà con kiều bào dành cho đoàn biểu diễn dưới cái lạnh -19 độ C. Đoàn tham gia biểu diễn với nhiều loại hình: múa, tranh cát, hội họa, ca hát và nhạc cụ dân tộc...

Riêng vũ công Hải Anh mang đến tiết mục Bánh Trôi nước và tác phẩm Mẹ tôi của nghệ sỹ Trần Tiến. Tiết mục múa Mẹ tôi đã mang đến nhiều xúc động cho kiều bào Việt tại Đức và Tiệp Khắc.

Hải Anh lưu diễn châu Âu trong thời tiết lạnh -19 độ C - Ảnh 1
Hà Lộc giúp Hải Anh làm tóc trước giờ biểu diễn.

Sống giữa lòng châu Âu nhưng cả chuyến đi các nghệ sỹ trẻ đều có cơ hội thưởng thức các món ăn truyền thống của Việt Nam vào dịp Tết như bánh chưng, bánh Tét... do chính tay các viên chức Đại sứ quán Việt Nam ở Đức tự tay làm để chiêu đãi cả đoàn.

Hải Anh lưu diễn châu Âu trong thời tiết lạnh -19 độ C - Ảnh 2
Hải Anh và Hà Lộc chụp hình lưu niệm ở thành phố leipzik (Đức).

Hải Anh lưu diễn châu Âu trong thời tiết lạnh -19 độ C - Ảnh 3
Hải Anh cảm nhận thú vị tại nơi đất khách vào dịp Tết xa nhà.

Cảm nhận về chuyến lưu diễn đầy ý nghĩa này, Đỗ Hải Anh chia sẻ: "Tôi tự hào khi được đại diện cho nghệ sỹ múa Việt Nam biểu diễn trong chuyến đi lần này. Bản thân đã cảm nhận được nhiều giá trị dân tộc trong ngày Tết của kiều bào hải ngoại. Đó cũng chính là những tinh túy mà tôi có thể mang vào các vũ điệu sau này".  

Hải Anh lưu diễn châu Âu trong thời tiết lạnh -19 độ C - Ảnh 4
Những giây phút thư giãn sau các buổi biểu diễn căng thẳng.

Trong chuyến lưu diễn còn có các nghệ sĩ tên tuổi như họa sỹ vẽ tranh cát Đặng Trí Đức, NSƯT đàn dân tộc Ngô Tuyết Mai, nghệ sỹ hài Đỗ Xuân Nghị, Lê Quốc Nam, nghệ sỹ xiếc uốn dẻo Nguyễn Thị Hoa...

Thực hư loại gia vị quen thuộc đun nóng gây ung thư, chuyên gia chỉ ra những thứ bạn cần tránh

Thực hư loại gia vị quen thuộc đun nóng gây ung thư, chuyên gia chỉ ra những thứ bạn cần tránh

Dầu hào khi đun nóng có gây ung thư không? Câu hỏi khiến nhiều người lo lắng và được các chuyên gia giải đáp.

Xem thêm
Từ khóa:   Hải Anh lưu diễn châu Âu trong thời tiết lạnh -19 độ C Hải Anh lưu diễn châu Âu Múa Hải Anh

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 15/10/2026, 3 con giáp khí ngút trời, bạc vàng 'đầy rổ', có số gánh TIỀN TÀI về nhà

Đúng 20h hôm nay, ngày 15/10/2026, 3 con giáp khí ngút trời, bạc vàng 'đầy rổ', có số gánh TIỀN TÀI về nhà

Tâm linh - Tử vi 49 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 16/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 16/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 4 phút trước
Lý Á Bằng trải lòng về hai cuộc hôn nhân đổ vỡ và quyết định rời showbiz

Lý Á Bằng trải lòng về hai cuộc hôn nhân đổ vỡ và quyết định rời showbiz

Sao quốc tế 1 giờ 19 phút trước
Đi làm đồng, người dân bắt gặp cảnh tượng con trăn dài 5 mét đang nuốt chửng một con chó

Đi làm đồng, người dân bắt gặp cảnh tượng con trăn dài 5 mét đang nuốt chửng một con chó

Video 1 giờ 19 phút trước
Tử vi thứ Sáu 16/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Dậu đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt khó tránh

Tử vi thứ Sáu 16/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Dậu đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt khó tránh

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 34 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 16/10/2026, 3 con giáp “TIỀN KHỦNG” rơi trúng đầu, nhà tràn hỷ sự, THÀNH QUẢ RỰC RỠ đang đợi phía trước

Đúng ngày mai, thứ Sáu 16/10/2026, 3 con giáp “TIỀN KHỦNG” rơi trúng đầu, nhà tràn hỷ sự, THÀNH QUẢ RỰC RỠ đang đợi phía trước

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 49 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay

Đúng hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 59 phút trước
Uống nước chanh nóng mật ong mỗi sáng, cơ thể sẽ nhận về những lợi ích gì?

Uống nước chanh nóng mật ong mỗi sáng, cơ thể sẽ nhận về những lợi ích gì?

Dinh dưỡng 2 giờ 49 phút trước
Sau hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc, công việc vạn sự hanh thông, kiếm bộn tiền để chuẩn bị đón Tết

Sau hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc, công việc vạn sự hanh thông, kiếm bộn tiền để chuẩn bị đón Tết

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 4 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 34 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn