Hải Anh lưu diễn châu Âu trong thời tiết lạnh -19 độ C

Vào dịp Tết Đinh Dậu 2017, Đỗ Hải Anh và Hà Lộc đã tham gia chuyến lưu diễn cho kiều bào ở Đức và Tiệp Khắc. Chuyến đi đã để lại trong lòng 2 bạn trẻ nhiều xúc cảm khó tả và những trải nghiệm thú vị.

Trong chuyến lưu diễn Châu Âu, đến 7 thành phố gồm Maiz, Praha, Frankfurt, Munchen... Hải Anh và Hà Lộc - Quán quân và Á quân Thử Thách Cùng Bước Nhảy mùa 4 vẫn cảm nhận được sự ấm áp của bà con kiều bào dành cho đoàn biểu diễn dưới cái lạnh -19 độ C. Đoàn tham gia biểu diễn với nhiều loại hình: múa, tranh cát, hội họa, ca hát và nhạc cụ dân tộc...

Riêng vũ công Hải Anh mang đến tiết mục Bánh Trôi nước và tác phẩm Mẹ tôi của nghệ sỹ Trần Tiến. Tiết mục múa Mẹ tôi đã mang đến nhiều xúc động cho kiều bào Việt tại Đức và Tiệp Khắc.

Sống giữa lòng châu Âu nhưng cả chuyến đi các nghệ sỹ trẻ đều có cơ hội thưởng thức các món ăn truyền thống của Việt Nam vào dịp Tết như bánh chưng, bánh Tét... do chính tay các viên chức Đại sứ quán Việt Nam ở Đức tự tay làm để chiêu đãi cả đoàn.

Cảm nhận về chuyến lưu diễn đầy ý nghĩa này, Đỗ Hải Anh chia sẻ: "Tôi tự hào khi được đại diện cho nghệ sỹ múa Việt Nam biểu diễn trong chuyến đi lần này. Bản thân đã cảm nhận được nhiều giá trị dân tộc trong ngày Tết của kiều bào hải ngoại. Đó cũng chính là những tinh túy mà tôi có thể mang vào các vũ điệu sau này".

Trong chuyến lưu diễn còn có các nghệ sĩ tên tuổi như họa sỹ vẽ tranh cát Đặng Trí Đức, NSƯT đàn dân tộc Ngô Tuyết Mai, nghệ sỹ hài Đỗ Xuân Nghị, Lê Quốc Nam, nghệ sỹ xiếc uốn dẻo Nguyễn Thị Hoa...

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