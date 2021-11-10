Hà Hồ, Phạm Hương, Đặng Thu Thảo đua nhau khoe ảnh con, nhóc tỳ nhà nào nhà nấy cưng muốn xỉu

Giải trí 10/11/2021 06:09

3 người đẹp đều khiến dân tình ghen tỵ vì đẻ con quá khéo.

Cặp song sinh nhà Hồ Ngọc Hà lên phố, biểu cảm ngơ ngác dễ thương đến xỉu

Mới đây, Hồ Ngọc Hà chia sẻ loạt hình ảnh chơi đùa dễ thương của cặp song sinh Lisa và Leon trên instagram. Cả 2 diện đồ đôi bắt mắt, cực đáng yêu.

Hà Hồ, Phạm Hương, Đặng Thu Thảo đua nhau khoe ảnh con, nhóc tỳ nhà nào nhà nấy cưng muốn xỉu - Ảnh 1

Trong khi chị gái Lisa hăng hái dạo bước đi khám phá mọi thứ xung quanh.

Hà Hồ, Phạm Hương, Đặng Thu Thảo đua nhau khoe ảnh con, nhóc tỳ nhà nào nhà nấy cưng muốn xỉu - Ảnh 2

Thì cậu em Leon lại có vẻ e dè hơn. 

Cặp song sinh nhà Hồ Ngọc Hà luôn nhận được sự quan tâm của fans hâm mộ. Nữ ca sĩ cũng thường xuyên cập nhật hình ảnh con lên trang cá nhân để lưu giữ lại những kỷ niệm và khoảnh khắc đáng yêu của 2 nhóc tỳ. 

Phạm Hương khoe cận cảnh gương mặt 2 quý tử

Trên trang cá nhân, Phạm Hương vừa chia sẻ loạt ảnh 2 quý tử chung khung hình cực đáng yêu. Cô nàng viết: 'Trời ơi 2 anh em chung khung hình đáng yêu quá đi'. Được biết, tên của 2 cậu bé là Max và Apollo. Hai anh em mặc trang phục giống nhau cùng tạo dáng chụp ảnh dễ thương.

Hà Hồ, Phạm Hương, Đặng Thu Thảo đua nhau khoe ảnh con, nhóc tỳ nhà nào nhà nấy cưng muốn xỉu - Ảnh 3

Nếu như anh cả Cậu điển trai, thu hút với đôi mắt to tròn.

Hà Hồ, Phạm Hương, Đặng Thu Thảo đua nhau khoe ảnh con, nhóc tỳ nhà nào nhà nấy cưng muốn xỉu - Ảnh 4

Thì chàng út lại đáng yêu với đôi má phúng phính, gương mặt thơ ngây.

Cả hai cậu bé đều được đánh giá là có nét xinh xắn Hoa hậu giống mẹ, sở hữu chiếc mũi cao, môi cười duyên dáng... hứa hẹn trở thành những soái ca trong tương lai.

Đặng Thu Thảo khoe vóc dáng cân đối của mẹ bỉm bên 2 thiên thần nhỏ

Hiếm khi tiết lộ ảnh gia đình đời tư, nhưng mới đây Hoa hậu Đặng Thu Thảo bất ngờ đăng tải loạt ảnh bên hai con cùng dòng trạng thái: "Mẹ và 2 em" khiến dân tình chú ý. Thần thái ngút ngàn cùng vóc dáng cân đối của nàng Hậu bên 2 thiên thần nhỏ tạo nên khung ảnh "tuyệt phẩm" khiến ai cũng ngưỡng mộ.

Hà Hồ, Phạm Hương, Đặng Thu Thảo đua nhau khoe ảnh con, nhóc tỳ nhà nào nhà nấy cưng muốn xỉu - Ảnh 5

Được biêt, bé gái có tên thân mật là Sophie, còn cậu quý tử là Liam.

Hà Hồ, Phạm Hương, Đặng Thu Thảo đua nhau khoe ảnh con, nhóc tỳ nhà nào nhà nấy cưng muốn xỉu - Ảnh 6

Hà Hồ, Phạm Hương, Đặng Thu Thảo đua nhau khoe ảnh con, nhóc tỳ nhà nào nhà nấy cưng muốn xỉu - Ảnh 7

Nếu như cô bé sở hữu những nét đẹp dịu dàng từ mẹ, thì cậu bé lại sở hữu vẻ ngoài điển trai của bố. 

Hà Hồ, Phạm Hương, Đặng Thu Thảo đua nhau khoe ảnh con, nhóc tỳ nhà nào nhà nấy cưng muốn xỉu - Ảnh 8

Dù đã là mẹ của 2 con nhưng Đặng Thu Thảo vẫn sở hữu nhan sắc xinh đẹp cùng vóc dáng chuẩn như thời thiếu nữ khiến nhiều người ngưỡng mộ. 

Từ khóa:   Hồ Ngọc Hà con Đặng Thu Thảo Hoa hậu Phạm Hương

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