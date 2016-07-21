Giám khảo Vietnam's Next Top Model Hà Đỗ hướng dẫn sao 'Cô dâu 8 tuổi' chụp bìa tạp chí

Giải trí 21/07/2016 11:04

2 diễn viên chính trong bộ phim “Cô dâu 8 tuổi”: Siddharth Shukla, Roop Durgapal được giám đốc sáng tạo Hà Đỗ tư vấn thực hiện một món quà cho khán giả hâm mộ tại Việt Nam.

Sau khi dàn sao “cô dâu 8 tuổi” đến Việt Nam, đã có buổi gặp gỡ và giao lưu với giới truyền thông, fan hâm mộ chiều ngày 13/7. Cùng đồng hành trong hoạt động lần này của dàn sao “Cô dâu 8 tuổi” tại Việt Nam là Hà Đỗ.

Giám khảo Vietnam's Next Top Model Hà Đỗ hướng dẫn sao 'Cô dâu 8 tuổi' chụp bìa tạp chí - Ảnh 1

Như một cơ duyên, 2 diễn viên Siddharth Shukla – trong vai Shiv cùng bạn diễn được biết Hà Đỗ là giám đốc sáng tạo sở hữu nhiều bộ ảnh thời trang nổi tiếng tại Việt Nam, và hiện đang là một trong bộ tứ giám khảo quyền lực Next top model 2016.

Vì vậy, mặc dù bận rộn với lịch trình làm việc nhưng dàn sao “Cô dâu 8 tuổi” đã bất ngờ đột nhập hậu trường 1 buổi làm việc của người “ phụ nữ quyền lực” này và “nhờ vả” cô giúp “tư vấn” thực hiện 1 vài hình ảnh gửi tặng cho khán giả hâm mộ tại Việt Nam. 

Giám khảo Vietnam's Next Top Model Hà Đỗ hướng dẫn sao 'Cô dâu 8 tuổi' chụp bìa tạp chí - Ảnh 2
Như một cơ duyên, 2 diễn viên Siddharth Shukla - trong vai Shiv cùng bạn diễn được biết Hà Đỗ ngoài vai trờ mới đại sứ thương hiệu cho nhãn hàng Tinh chất làm đẹp ADIVA, còn là giám đốc sáng tạo sở hữu nhiều bộ ảnh thời trang nổi tiếng tại Việt Nam, và hiện đang là một trong bộ tứ giám khảo quyền lực Next top model 2016. 

Cũng nhờ vào “phép biến hóa” tài tình của Giám đốc sáng tạo tạp chí thời trang hàng đầu Việt Nam Hà Đỗ mà các diễn viên của “cô dâu 8 tuổi” có những bức ảnh khác lạ nhưng gần gũi và chân thực  hơn với khán giả Việt Nam, bộ ảnh sẽ sớm xuất hiện trong thời gian sắp tới trên bìa một tạp chí điện ảnh.

Trong chuyến thăm Việt Nam lần này, 4 ngôi sao “Cô dâu 8 tuổi” sẽ có 1 tuần lưu lại Việt Nam để tham gia các hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện sắp tới. Lịch trình và các hoạt động của 4 ngôi sao “Cô dâu 8 tuổi” sẽ được cập nhật thường xuyên tại: www.todaytv.vn

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