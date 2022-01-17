Gia đình Hà Hồ - Kim Lý rộn rã tiếng cười ngày cuối tuần: Lisa thay em trai làm cây hài

Giải trí 17/01/2022 00:42

Lisa và Leon nhà Hà Hồ - Kim Lý luân phiên nhau tấu hài khiến bố mẹ cực vui vẻ.

Sau thời gian bận rộn với lịch trình quay hình và lưu diễn, Hà Hồ cũng có được ngày cuối tuần bên ông xã và các con. Lisa và Leon mặc set đồ màu xanh dương đáng yêu, vui vẻ chạy nhảy trong nhà. Ngay thường khá dịu dàng, điềm đạm nhưng ái nữ nhà Hà Hồ bất ngờ thể hiện năng khiếu "tấu hài" cũng chẳng kém em trai. Ái nữ nhà nữ ca sĩ đã biết làm duyên trước ống kính, biểu cảm vui nhộn với tư thế nghiêng đầu điệu đà khiến mẹ không nhịn được cười. Bên cạnh đó, Hà Hồ cũng ghi lại khoảnh khắc Lisa và Subeo nằm trên một chiếc gối, đầu dựa vào nhau cùng xem điện thoại vô cùng ấm áp.

Gia đình Hà Hồ - Kim Lý rộn rã tiếng cười ngày cuối tuần: Lisa thay em trai làm cây hài - Ảnh 1

Gia đình Hà Hồ - Kim Lý rộn rã tiếng cười ngày cuối tuần: Lisa thay em trai làm cây hài - Ảnh 2

Lisa hôm nay đã biết tấu hài và tạo dáng cực yêu trước ống kính của mẹ Hà

Gia đình Hà Hồ - Kim Lý rộn rã tiếng cười ngày cuối tuần: Lisa thay em trai làm cây hài - Ảnh 3

Sau đó, cô bé lại nằm tình cảm bên anh hai

Ở một góc khác, "thánh lầy" Leon cũng chẳng chịu kém cạnh hai anh chị mình. Cậu nhóc liên tục hành động và biểu cảm vui nhộn. Leon bụ bẫm và hiếu động, đôi chân thoăn thoắt không chịu ngồi yên, lại còn làm tư thế như chuẩn bị nhào lộn cưng xỉu.

Gia đình Hà Hồ - Kim Lý rộn rã tiếng cười ngày cuối tuần: Lisa thay em trai làm cây hài - Ảnh 4

Leon không hổ danh "thánh lầy" nhí của showbiz

Gia đình Hà Hồ - Kim Lý rộn rã tiếng cười ngày cuối tuần: Lisa thay em trai làm cây hài - Ảnh 5

Kim Lý cũng hoà nhịp vui đùa cùng hai con

Ngồi cạnh đó, Kim Lý cũng rất hào hứng bày trò mua vui cho các con. Khoảnh khắc quây quần đầm ấm của gia đình Hồ Ngọc Hà nhận được nhiều sự quan tâm sau khi chia sẻ. Khán giả xuýt xoa không ngớt trước dáng vẻ đáng yêu của các thiên thần nhỏ.

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